Вкус лета в тарелке: шеф-повар поделился рецептами холодных супов

В сильную жару они отлично освежают и приятно радуют вкусом
В жару не всегда хочется горячих блюд, но организму все равно нужно полноценное питание. Именно поэтому летом особую популярность приобретают охлаждающие супы - легкие, освежающие и богатые сезонными овощами, зеленью и кисломолочными продуктами.
Эксклюзивно для Wave RBC.UA шеф-повар и кулинарный блоггер Александр Огородник собрал подборку простых рецептов, которые помогут разнообразить летнее меню и комфортно пережить самые жаркие дни.
Ингредиенты (4-6 порций):
Как готовить
Помидоры, перец, огурец, сельдерей и лук нарезать крупными кусками. Далее добавьте чеснок, базилик, уксус, оливковое масло, соль и перец.
Перебейте все блендером до совершенно однородной смеси. По желанию можно протереть суп через сито, чтобы получить более нежную текстуру.
Поставьте гаспачо в холодильник минимум на 2 часа. Подавать Александр советует суп хорошо охлажденным.
Для подачи:
"Если помидоры недостаточно сладкие, добавьте щепотку сахара - это сбалансирует кислотность и сделает вкус более насыщенным", - советует шеф.
Холодный суп гаспачо из томатов (фото предоставлено Александром)
Это легкое и освежающее летнее блюдо, которое отлично заменит полноценный обед в жаркий день.
Ингредиенты (4-6 порций):
Для подачи:
Как готовить
Отварную свеклу натрите на большой терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.
После этого мелко нашинкуйте укроп и зеленый лук. Смешайте свеклу, огурцы и зелень, добавьте кефир и сметану (или натуральный йогурт).
Посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Поставьте холодильник в холодильник по меньшей мере на 30-60 минут, чтобы он хорошо охладился и вкусы сочетались.
Подавайте окрошку с половинкой вареного яйца, молодым отварным картофелем и свежей зеленью.
"Для более яркого вкуса можно добавить 1-2 чайные ложки яблочного уксуса или немного лимонного сока - это сделает блюдо еще более свежим и подчеркнет вкус свеклы", - отметил шеф-повар.
Холодник из свеклы (фото предоставлено Александром)