Вкус лета в тарелке: шеф-повар поделился рецептами холодных супов
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Вкус лета в тарелке: шеф-повар поделился рецептами холодных супов

В сильную жару они отлично освежают и приятно радуют вкусом

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Александр Огородник (фото предоставлено Александром)
Дата: 03 августа 2026

В жару не всегда хочется горячих блюд, но организму все равно нужно полноценное питание. Именно поэтому летом особую популярность приобретают охлаждающие супы - легкие, освежающие и богатые сезонными овощами, зеленью и кисломолочными продуктами.

Эксклюзивно для Wave RBC.UA шеф-повар и кулинарный блоггер Александр Огородник собрал подборку простых рецептов, которые помогут разнообразить летнее меню и комфортно пережить самые жаркие дни.

Холодный суп гаспачо из томатов

Ингредиенты (4-6 порций):

  • спелые помидоры - 1 кг
  • красный болгарский перец - 1 шт.
  • огурцы - 100 г
  • стебель сельдерея 1 шт.
  • синий лук - 70 г
  • чеснок - 10 г (2 зубчика)
  • листья базилика - 5 г
  • бальзамический или винный уксус - 30 мл
  • оливковое масло - 20 мл
  • соль и черный перец - по вкусу

Как готовить

Помидоры, перец, огурец, сельдерей и лук нарезать крупными кусками. Далее добавьте чеснок, базилик, уксус, оливковое масло, соль и перец.

Перебейте все блендером до совершенно однородной смеси. По желанию можно протереть суп через сито, чтобы получить более нежную текстуру.

Поставьте гаспачо в холодильник минимум на 2 часа. Подавать Александр советует суп хорошо охлажденным.

Для подачи:

  • мелко нарезанные огурцы
  • томаты
  • крутоны
  • несколько капель оливкового масла
  • листья базилика

"Если помидоры недостаточно сладкие, добавьте щепотку сахара - это сбалансирует кислотность и сделает вкус более насыщенным", - советует шеф.

Вкус лета в тарелке: шеф-повар поделился рецептами холодных суповХолодный суп гаспачо из томатов (фото предоставлено Александром)

Холодник из свеклы

Это легкое и освежающее летнее блюдо, которое отлично заменит полноценный обед в жаркий день.

Ингредиенты (4-6 порций):

  • отварная свекла - 2 средняя
  • свежие огурцы - 2 шт
  • кефир - 500 мл
  • сматана или натуральный йогурт - 200 мл
  • пучок укропа
  • пучок зеленого лука
  • соль и черный перец - по вкусу

Для подачи:

  • вареные яйца
  • молодой отварной картофель
  • свежая зелень

Как готовить

Отварную свеклу натрите на большой терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.

После этого мелко нашинкуйте укроп и зеленый лук. Смешайте свеклу, огурцы и зелень, добавьте кефир и сметану (или натуральный йогурт).

Посолите, поперчите и перемешайте хорошо. Поставьте холодильник в холодильник по меньшей мере на 30-60 минут, чтобы он хорошо охладился и вкусы сочетались.

Подавайте окрошку с половинкой вареного яйца, молодым отварным картофелем и свежей зеленью.

"Для более яркого вкуса можно добавить 1-2 чайные ложки яблочного уксуса или немного лимонного сока - это сделает блюдо еще более свежим и подчеркнет вкус свеклы", - отметил шеф-повар.

Вкус лета в тарелке: шеф-повар поделился рецептами холодных суповХолодник из свеклы (фото предоставлено Александром)

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