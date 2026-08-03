Смак літа в тарілці: шеф-кухар поділився рецептами холодних супів
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Смак

Смак літа в тарілці: шеф-кухар поділився рецептами холодних супів

В сильну спеку вони чудово освіжають та приємно радують смаком

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Олександр Огороднік (фото надане Олександром)
Дата: 03 серпня 2026

У спеку не завжди хочеться гарячих страв, але організму все одно потрібне повноцінне харчування. Саме тому влітку особливої популярності набувають охолоджуючі супи - легкі, освіжаючі та багаті на сезонні овочі, зелень і кисломолочні продукти.

Ексклюзивно для Wave RBC.UA шеф-кухар та кулінарний блогер Олександр Огороднік зібрав добірку простих рецептів, які допоможуть урізноманітнити літнє меню й комфортно пережити найспекотніші дні.

Холодний суп гаспачо з томатів

Інгредієнти (4-6 порцій):

  • стиглі помідори - 1 кг
  • червоний болгарський перець - 1 шт.
  • огірки - 100 г
  • стебло селери 1 шт.
  • синя цибуля - 70 г
  • часник - 10 г (2 зубчики)
  • листя базиліку - 5 г
  • бальзамічний або винний оцет - 30 мл
  • оливкова олія - 20 мл
  • сіль і чорний перець - за смаком

Як готувати

Помідори, перець, огірок, селеру та цибулю наріжте великими шматками. Далі додайте часник, базилік, оцет, оливкову олію, сіль і перець.

Перебийте все блендером до абсолютно однорідної консистенції. За бажанням можна протерти суп через сито, щоб отримати більш ніжну текстуру.

Поставте гаспачо в холодильник мінімум на 2 години. Подавати Олександр радить суп добре охолодженим.

Для подачі:

  • дрібно нарізані огірки
  • томати
  • крутони
  • кілька крапель оливкової олії
  • листя базиліку

"Якщо помідори недостатньо солодкі, додайте дрібку цукру - це збалансує кислотність і зробить смак більш насиченим", - радить шеф.

Смак літа в тарілці: шеф-кухар поділився рецептами холодних супівХолодний суп гаспачо з томатів (фото надане Олександром)

Холодник із буряка

Це легка та освіжаюча літня страва, яка чудово замінить повноцінний обід у спекотний день.

Інгредієнти (4-6 порцій):

  • відварені буряки - 2 середні
  • свіжі огірки - 2 шт
  • кефір - 500 мл
  • сматана або натуральний йогурт - 200 мл
  • пучок кропу
  • пучок зеленої цибулі
  • сіль і чорний перець - за смаком

Для подачі:

  • варені яйця
  • молода відварена картопля
  • свіжа зелень

Як готувати

Відварений буряк натріть на великій тертці. Огірки наріжте дрібними кубиками або також натріть на тертці.

Після цього дрібно наріжте кріп і зелену цибулю. Змішайте буряк, огірки та зелень, додайте кефір і сметану (або натуральний йогурт).

Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Поставте холодник у холодильник щонайменше на 30-60 хвилин, щоб він добре охолодився та смаки поєдналися.

Подавайте холодник із половинкою вареного яйця, молодою відвареною картоплею та свіжою зеленню.

"Для більш яскравого смаку можна додати 1-2 чайні ложки яблучного оцту або трохи лимонного соку - це зробить страву ще свіжішою та підкреслить смак буряка", - зазначив шеф-кухар.

Смак літа в тарілці: шеф-кухар поділився рецептами холодних супівХолодник з буряка (фото надане Олександром)

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