Самые необычные рестораны мира, ради которых стоит отправиться в путешествие

Подводный ресторан или ужин на высоте сотен метров - современные заведения все чаще удивляют не только авторской кухней, но и необычными концепциями. Когда обычным ужином уже никого не удивишь, рестораны по всему миру превращают трапезу в настоящее приключение.

Under (Норвегия)

Уникален этот ресторан из-за того, что он находится под водой. Зал расположен примерно в 5 метрах ниже уровня моря.

Через панорамное окно можно наблюдать за морской жизнью прямо во время ужина. Меню построено вокруг местных морепродуктов.

Ресторан Under (фото: under.no)

Alchemist (Дания)

Alchemist в Копенгагене - это ресторан, где ужин превращается в многочасовое театральное представление. Концепция заведения: еда сочетается с искусством, музыкой, световыми проекциями, театральными постановками и социальными идеями.

Гости проходят через несколько тематических залов, а ужин длится 4-6 часов и состоит примерно из 50 гастрономических впечатлений. Каждое блюдо имеет собственную историю и обращает внимание на определенную общественную или экологическую проблему, например пищевые отходы, изменение климата или этическое потребление.

В главном зале купол превращается в огромный экран с панорамными видеопроекциями, создающими полное погружение в атмосферу.

Таким образом, Alchemist предлагает не просто ужин, а художественный опыт, в котором гастрономия является лишь одной из составляющих общего эмоционального впечатления.

Alchemist (фото: alchemist.dk)

Dinner in the Sky

Это уникальная гастрономическая концепция, созданная в Бельгии в 2006 году. Ее главная особенность состоит в том, что гости ужинают за столом, который с помощью специального крана поднимают на высоту около 50 метров над землей.

Платформа оснащена всем необходимым для комфортного и безопасного ужина, а посетители надежно фиксируются в специальных креслах ремнями безопасности.

Концепция уже реализована в более чем 60 странах мира и используется как для гастрономических мероприятий, так и для частных праздников, корпоративов и презентаций.

Dinner in the Sky (фото: dinnerinthesky.com/en)

Ithaa Undersea Restaurant (Мальдивы)

Это один из самых известных и уникальных ресторанов мира, расположенный на территории курорта Conrad Maldives Rangali Island. Его главная особенность состоит в том, что ресторан находится примерно на 5 метров ниже уровня Индийского океана, что позволяет гостям ужинать среди подводного мира.

Название "Ithaa" на мальдивском языке означает "перламутр". Ресторан открылся в 2005 году и считается первым в мире полностью стеклянным подводным рестораном.

Ithaa Undersea Restaurant (фото: conradmaldives.com)

Modern Toilet Restaurant (Тайвань)

Это один из самых известных тематических ресторанов мира, полностью оформленный в стиле ванной комнаты и туалета. Заведение было открыто в Тайване, а идея его создания возникла после успеха кафе, где мороженое подавали в миниатюрных туалетах.

Интерьер ресторана выполнен в необычном стиле: вместо обычных стульев используются настоящие унитазы, столы напоминают умывальники, стены украшены плиткой, душевыми воронками и другими предметами, связанными с ванной комнатой.

Modern Toilet Restaurant (фото: wikipedia.org)

Enoteca Maria (США)

Этот ресторан открыл в 2007 году Джоди (Джо) Скаравелла после потери матери и бабушки. Чтобы сохранить атмосферу домашнего уюта, которую он помнил с детства, он создал ресторан, где вместо профессиональных шеф-поваров готовят бабушки.

Главная особенность ресторана в том, что меню постоянно меняется в зависимости от того, какая бабушка в этот день работает на кухне. Посетители могут отведать традиционные домашние блюда Италии, Греции, Японии, Шри-Ланки, Турции, Украины и многих других стран.

Все рецепты передаются из поколения в поколение и готовятся так, как их десятилетиями готовили в семьях.

Enoteca Maria (фото: nonnasoftheworld.org)

Iris (Норвегия)

Это уникальный ресторан, расположенный в Хардангер-фьорде вблизи городка Росендал в Норвегии. Он находится внутри Salmon Eye - крупнейшей в мире плавучей художественной инсталляции, форма которой напоминает глаз лосося.

Здание является не только рестораном, но и образовательным центром по вопросам устойчивого рыболовства и аквакультуры. Добраться до заведения можно только на лодке, поэтому путешествие в ресторан становится частью общего впечатления.

Ужин начинается еще на берегу, после чего гостей перевозят электрической лодкой в небольшой дом шеф-повара, где они знакомятся с местной природой и культурой. Только после этого посетители прибывают в Salmon Eye, где их ждет дегустационное меню из многих авторских блюд.

Iris (фото: hardangerfjord.com)