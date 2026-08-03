Найнезвичайніші ресторани світу, заради яких варто вирушити в подорож

Підводний ресторан чи вечеря на висоті сотень метрів - сучасні заклади дедалі частіше дивують не лише авторською кухнею, а й незвичними концепціями. Коли звичайною вечерею вже нікого не здивуєш, ресторани по всьому світу перетворюють трапезу на справжню пригоду.

Under (Норвегія)

Унікальний цей ресторан через те, що він знаходиться під водою. Зал розташований приблизно за 5 метрів нижче рівня моря.

Через панорамне вікно можна спостерігати за морським життям просто під час вечері. Меню побудоване навколо локальних морепродуктів.

Ресторан Under (фото: under.no)

Alchemist (Данія)

Alchemist у Копенгагені - це ресторан, де вечеря перетворюється на багатогодинну театральну виставу. Концепцію закладу: їжа поєднується з мистецтвом, музикою, світловими проєкціями, театральними постановками та соціальними ідеями.

Гості проходять через кілька тематичних залів, а вечеря триває 4-6 годин і складається приблизно з 50 гастрономічних вражень. Кожна страва має власну історію та привертає увагу до певної суспільної або екологічної проблеми, наприклад харчових відходів, зміни клімату чи етичного споживання.

У головному залі купол перетворюється на величезний екран із панорамними відеопроєкціями, що створюють повне занурення в атмосферу.

Таким чином Alchemist пропонує не просто вечерю, а мистецький досвід, у якому гастрономія є лише однією зі складових загального емоційного враження.

Alchemist (фото: alchemist.dk)

Dinner in the Sky

Це унікальна гастрономічна концепція, створена в Бельгії у 2006 році. Її головна особливість полягає в тому, що гості вечеряють за столом, який за допомогою спеціального крана підіймають на висоту близько 50 метрів над землею.

Платформа оснащена всім необхідним для комфортної та безпечної вечері, а відвідувачі надійно фіксуються у спеціальних кріслах ременями безпеки.

Концепція вже реалізована більш ніж у 60 країнах світу та використовується як для гастрономічних заходів, так і для приватних свят, корпоративів і презентацій.

Dinner in the Sky (фото: dinnerinthesky.com/en)

Ithaa Undersea Restaurant (Мальдіви)

Це один із найвідоміших і найунікальніших ресторанів світу, розташований на території курорту Conrad Maldives Rangali Island. Його головна особливість полягає в тому, що ресторан знаходиться приблизно на 5 метрів нижче рівня Індійського океану, що дозволяє гостям вечеряти серед підводного світу.

Назва "Ithaa" мальдівською мовою означає "перламутр". Ресторан відкрився у 2005 році та вважається першим у світі повністю скляним підводним рестораном.

Ithaa Undersea Restaurant (фото: conradmaldives.com)

Modern Toilet Restaurant (Тайвань)

Це один із найвідоміших тематичних ресторанів світу, який повністю оформлений у стилі ванної кімнати та туалету. Заклад був відкритий у Тайвані, а ідея його створення виникла після успіху кафе, де морозиво подавали в мініатюрних туалетах.

Інтер’єр ресторану виконаний у незвичайному стилі: замість звичайних стільців використовуються справжні унітази, столи нагадують умивальники, а стіни прикрашені плиткою, душовими лійками та іншими предметами, пов’язаними з ванною кімнатою.

Modern Toilet Restaurant (фото: wikipedia.org)

Enoteca Maria (США)

Цей ресторан відкрив у 2007 році Джоді (Джо) Скаравелла після втрати матері та бабусі. Щоб зберегти атмосферу домашнього затишку, яку він пам’ятав із дитинства, він створив ресторан, у якому замість професійних шеф-кухарів готують бабусі.

Головна особливість ресторану полягає в тому, що меню постійно змінюється залежно від того, яка бабуся цього дня працює на кухні. Відвідувачі можуть скуштувати традиційні домашні страви Італії, Греції, Японії, Шрі-Ланки, Туреччини, України та багатьох інших країн.

Усі рецепти передаються з покоління в покоління і готуються так, як їх десятиліттями готували в родинах.

Enoteca Maria (фото: nonnasoftheworld.org)

Iris (Норвегія)

Це унікальний ресторан, розташований у Хардангер-фіорді поблизу містечка Росендал у Норвегії. Він знаходиться всередині Salmon Eye - найбільшої у світі плавучої мистецької інсталяції, форма якої нагадує око лосося.

Будівля є не лише рестораном, а й освітнім центром, присвяченим питанням сталого рибальства та аквакультури. Дістатися до закладу можна лише човном, тому подорож до ресторану стає частиною загального враження.

Вечеря починається ще на березі, після чого гостей перевозять електричним човном до невеликого будинку шеф-кухаря, де вони знайомляться з місцевою природою та культурою. Лише після цього відвідувачі прибувають до Salmon Eye, де на них чекає дегустаційне меню з багатьох авторських страв.

Iris (фото: hardangerfjord.com)