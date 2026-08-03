Домашнее мороженое без мороженицы: простой рецепт от Лизы Глинской
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Вкус

Домашнее мороженое без мороженицы: простой рецепт от Лизы Глинской

Белый шоколад, сливки, ваниль и шоколадная крошка – для этого мороженого не понадобится ни специальная техника, ни сложные кондитерские приемы

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Лиза Глинская (фото: facebook.com/liza.glinskaya)
Дата: 03 августа 2026

Домашнее мороженое вполне может конкурировать с десертами из любимой джелатерии. Особенно если в основе – сливки и белый шоколад, а внутри скрывается шоколадная крошка. И главное: для приготовления не нужна мороженица.

Кондитер и победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась с читателями Wave RBC.UA рецептом ванильно-шоколадного мороженого, который можно легко повторить дома. Активного приготовления здесь совсем немного - большую часть работы сделают холодильник и морозильная камера.

Ванильно-шоколадное мороженое

Ингредиенты

  • 250 г белого шоколада
  • 450 мл сливок
  • ванильный экстракт или ванильный сахар - по вкусу
  • 100 г молочного или черного шоколада
  • 500 г печенья

Как приготовить

К сливкам добавить ванильный экстракт или ванильный сахар и прогрейте их на небольшом огне примерно минуту. Кипятить сливки не нужно.

Белый шоколад измельчите и залейте горячими сливками. Оставьте на минуту, а затем тщательно перемешайте – должна получиться гладкая и однородная сливочно-шоколадная масса.

Накройте ее пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности и оставьте в холодильнике на 10–12 часов. За это время основание хорошо остынет и стабилизируется.

Молочный или черный шоколад натрите на крупной терке или мелко нашинкуйте ножом. На дно формы выложите слой печенья.

Хорошо охлажденную сливочно-шоколадную массу взбейте миксером в пышную текстуру. Добавьте шоколадную крошку и осторожно перемешайте лопаткой.

Выложите мороженое на печенье, равномерно распределите и разровняйте поверхность. Сверху накройте еще одним слоем печенья – так после замораживания десерт можно будет нарезать на порционные сэндвичи.

Отправьте форму в морозильную камеру по меньшей мере на 5 часов, а лучше – до полного застывания.

В результате получается насыщенное сливочное мороженое с ванильным ароматом, кусочками шоколада и хрустящим печеньем. Простой летний десерт, ради которого вполне можно хотя бы на день обойти отдел с мороженым в супермаркете.

Домашнее мороженое без мороженицы: простой рецепт от Лизы ГлинскойДомашнее мороженое (фото: прес-служба Лизи Глинской)

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