Домашнє морозиво без морожениці: простий рецепт від Лізи Глінської

Домашнє морозиво цілком може конкурувати з десертами з улюбленої джелатерії. Особливо якщо в основі - вершки та білий шоколад, а всередині ховається шоколадна крихта. І головне: для приготування не потрібна морожениця.

Кондитерка та переможниця другого сезону "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася з читачами Wave RBC.UA рецептом ванільно-шоколадного морозива, який можна легко повторити вдома. Активного приготування тут зовсім небагато - більшу частину роботи зроблять холодильник і морозильна камера.

Ванільно-шоколадне морозиво

Інгредієнти

250 г білого шоколаду

450 мл вершків

ванільний екстракт або ванільний цукор — до смаку

100 г молочного або чорного шоколаду

500 г печива

Як приготувати

До вершків додайте ванільний екстракт або ванільний цукор і прогрійте їх на невеликому вогні приблизно хвилину. Кип’ятити вершки не потрібно.

Білий шоколад подрібніть і залийте гарячими вершками. Залиште на хвилину, а потім ретельно перемішайте - має вийти гладка й однорідна вершково-шоколадна маса.

Накрийте її харчовою плівкою так, щоб вона торкалася поверхні, і залиште в холодильнику на 10–12 годин. За цей час основа добре охолоне та стабілізується.

Молочний або чорний шоколад натріть на великій тертці чи дрібно наріжте ножем. На дно форми викладіть шар печива.

Добре охолоджену вершково-шоколадну масу збийте міксером до пишної текстури. Додайте шоколадну крихту та обережно перемішайте лопаткою.

Викладіть морозиво на печиво, рівномірно розподіліть і розрівняйте поверхню. Зверху накрийте ще одним шаром печива - так після заморожування десерт можна буде нарізати на порційні сендвічі.

Відправте форму в морозильну камеру щонайменше на 5 годин, а краще - до повного застигання.

У результаті виходить насичене вершкове морозиво з ванільним ароматом, шматочками шоколаду та хрустким печивом. Простий літній десерт, заради якого цілком можна хоча б на день оминути відділ із морозивом у супермаркеті.

Домашє морозиво (фото: пресслужба Лізи Глінської)