Почему после ужина в ресторане Michelin может стать плохо: шеф-повар назвал неожиданную причину

Андрей Мацюта рассказал, почему большой дегустационный сет в ресторане высокой кухни может стать испытанием для организма
Ужин в ресторане Michelin может запомниться не только необычными блюдами и впечатлениями.
В интервью для Wave RBC.UA Шеф-повар Андрей Мацюта рассказал, почему после обильного дегустационного набора некоторые гости могут чувствовать себя не лучшим образом.
По словам шефа, причина не обязательно состоит в качестве продуктов.
Особенность таких ресторанов состоит в том, что одно блюдо может сочетать немало продуктов и разных способов их приготовления.
"Не потому, что там какие-то были некачественные продукты, а потому, что в каждом из блюд очень много сделано техник, термически обработаны продукты, плюс наполнение", - пояснил Мацюта.
Кроме того, речь идет не об одном-двух блюдах. Дегустационный сет может состоять из многих подач, существенно отличающихся друг от друга.
"Следующие блюда, которые подаются в сете, могут быть несовместимы конкретно в вашем организме. И получается битва, потому что вы съедаете большое количество экспериментальных. Ваш организм этого никогда не видел", - рассказал шеф.
Именно поэтому, по словам Мацюты, необычный гастрономический опыт некоторых людей может завершиться плохим самочувствием.
В то же время, слова шефа следует воспринимать именно как его личное объяснение и опыт, а не как универсальное медицинское заключение.