Почему после ужина в ресторане Michelin может стать плохо: шеф-повар назвал неожиданную причину

Ужин в ресторане Michelin может запомниться не только необычными блюдами и впечатлениями.

В интервью для Wave RBC.UA Шеф-повар Андрей Мацюта рассказал, почему после обильного дегустационного набора некоторые гости могут чувствовать себя не лучшим образом.

Почему после дегустационного сета может стать плохо

По словам шефа, причина не обязательно состоит в качестве продуктов.

Особенность таких ресторанов состоит в том, что одно блюдо может сочетать немало продуктов и разных способов их приготовления.

"Не потому, что там какие-то были некачественные продукты, а потому, что в каждом из блюд очень много сделано техник, термически обработаны продукты, плюс наполнение", - пояснил Мацюта.

Кроме того, речь идет не об одном-двух блюдах. Дегустационный сет может состоять из многих подач, существенно отличающихся друг от друга.

"Следующие блюда, которые подаются в сете, могут быть несовместимы конкретно в вашем организме. И получается битва, потому что вы съедаете большое количество экспериментальных. Ваш организм этого никогда не видел", - рассказал шеф.

Именно поэтому, по словам Мацюты, необычный гастрономический опыт некоторых людей может завершиться плохим самочувствием.

В то же время, слова шефа следует воспринимать именно как его личное объяснение и опыт, а не как универсальное медицинское заключение.