Чому після вечері у ресторані Michelin може стати погано: шеф-кухар назвав несподівану причину

Вечеря у ресторані Michelin може запам'ятатися не лише незвичайними стравами та враженнями.

В інтерв'ю для Wave RBC.UA шеф-кухар Андрій Мацюта розповів, чому після великого дегустаційного сету деякі гості можуть почуватися не найкраще.

Чому після дегустаційного сету може стати погано

За словами шефа, причина не обов'язково полягає в якості продуктів.

Особливість таких ресторанів у тому, що одна страва може поєднувати чимало продуктів і різних способів їх приготування.

"Не через те, що там якісь були неякісні продукти, а через те, що в кожній із страв дуже багато зроблено технік, термічно оброблені продукти, плюс наповнення", - пояснив Мацюта.

Крім того, йдеться не про одну-дві страви. Дегустаційний сет може складатися з багатьох подач, які суттєво відрізняються одна від одної.

"Наступні страви, котрі подаються в сеті, можуть бути несумісні конкретно у вашому організмі. І виходить битва, бо ви з'їдаєте велику кількість експериментальної. Ваш організм цього ніколи не бачив", - розповів шеф.

Саме тому, за словами Мацюти, незвичний гастрономічний досвід для деяких людей може завершитися поганим самопочуттям.

Водночас слова шефа варто сприймати саме як його особисте пояснення та досвід, а не як універсальний медичний висновок.