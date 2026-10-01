Змеиные каблуки и золотые цепочки: как выглядит самая эффектная обувь из показа Saint Laurent

На Неделе моды в Париже модный дом Saint Laurent показал женскую коллекцию сезона весна-лето 2027, в которой золотой цвет стал центральным элементом. Особое внимание привлекла обувь - босоножки с массивными золотыми цепочками и туфли на каблуке в форме змей.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Какие туфли представил Saint Laurent

За создание обуви для коллекции отвечал креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вместе с Коррадо де Биазе - внештатным дизайн-директором мужской и женской обуви.

Одной из самых заметных деталей стали скульптурные каблуки в форме змей. Они появились на нескольких моделях босоножек.



Золотую тему коллекции продлили позолоченные металлические цепочки на некоторых босоножках. Они проходили через пальцы и завершались большим декоративным украшением в центральной части обуви.

Змеиный мотив появился и в украшении. Отдельные модели выполнили из материала с тиснением под змеиную кожу в бежевых и синих оттенках. На других босоножках золотые цепочки соединили с деликатным тиснением под кожу рептилии.

Еще одним вариантом стали туфли-слипбеки с золотыми мысами. В коллекции также представлены модели с вытянутыми носками и высоким каблуком.



Как Saint Laurent посвятил золотую коллекцию

Показ женской коллекции весна-лето 2027 года состоялся 29 сентября на площади Трокадеро в Париже. Энтони Ваккарелло построил ее вокруг одного цвета - золотого.

В этих оттенках дизайнер переосмыслил знаковые для модного дома вещи - сафари-куртки, тренчи, блузы, юбки с запахом, пальто с акцентированными плечами и костюмы с меховыми деталями.

Золото появилось в разных вариациях - от глубокого и бледного до византийского, ренессансного, матового и стилизованного под золото эпохи ар-деко.

Золотые аксессуары тоже стали важной частью показа. Кроме обуви, коллекцию дополнили массивные серьги с драгоценным филигранным декором.

Золото имеет особенное значение для Saint Laurent. Основатель модного дома в свое время говорил, что любит этот цвет и называл его "магическим", сравнивая с солнечным светом.

Финал показа Ваккарелло выстроил на контрасте. После обилия золотых образов завершили шоу три объемных черных вечерних платья.