Звезда "Школы выживания" София Буш и ее партнерша поженились: свадьбу скрывали год

Американская актриса София Буш, известная по сериалам "Школа выживания" ( One Tree Hill ) и "Полиция Чикаго", и бывшая профессиональная футболистка Эшлин Гаррис тайно поженились. Об этом пара рассказала только спустя год после свадьбы.

Как сообщает Wave RBC.UA, по данным Vogue , церемония состоялась летом 2025 года в северной части штата Нью-Йорк. Влюбленные сознательно отказались от масштабного празднования и устроили камерную свадьбу только для самых близких.

Как прошло празднование

Особыми гостями стали дети Эшлин Гаррис - Слоун и Оушен, которых она воспитывает вместе с бывшей женой Али Кригер. София Буш также рассказала, что именно семейная атмосфера сделала этот день особенным.

После церемонии супруги не устраивали традиционной публичной вечеринки. Буш и Гаррис отправились в путешествие США, во время которой лично сообщали родным и близким о своей женитьбе. Лишь после этого они решили рассказать о браке широкой аудитории.

Актриса призналась, что для нее этот формат свадьбы стал очень теплым и комфортным. По ее словам, в тот день не было ощущения давления или необходимости соответствовать традиционным представлениям о праздновании. Вечер завершился семейным отдыхом у костра с жаркой зефира.

"Это было так драгоценно, и никакого давления", - вспоминала Буш в разговоре с Vogue.

София Буш и Эшлин Гаррис (фото: instagram.com/sophiabush)

История отношений Софии Буш и Эшлин Гаррис

Роман Софии Буш и Эшлин Гаррис начался в 2023 году. Впервые об их связи заговорили осенью того же года, а весной 2024 вместе появились на публичном мероприятии.

К отношениям с Буш Гаррис была замужем за футболисткой Али Кригер. У них двое детей - Слоун и Оушен. София Буш раньше была в браке с Грантом Гьюзом: они женились в 2022 году, а развод завершили в конце 2024-го.

О своей тайной свадьбе Буш рассказала накануне выхода мемуаров And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress, которые должны выйти 27 октября 2026 года.

София Буш и Эшлин Гаррис (фото: instagram.com/sophiabush)