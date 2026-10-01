Зірка "Школи виживання" Софія Буш і її партнерка одружились: весілля приховували рік

Американська акторка Софія Буш, відома за серіалами "Школа виживання" (One Tree Hill) та "Поліція Чикаго", та колишня професійна футболістка Ешлін Гарріс таємно одружилися. Про це пара розповіла лише через рік після весілля.

Як повідомляє Wave RBC.UA, за даними Vogue , церемонія відбулася влітку 2025 року в північній частині штату Нью-Йорк. Закохані свідомо відмовилися від масштабного святкування й влаштували камерне весілля лише для найближчих.

Як пройшло святкування

Особливим гостями стали діти Ешлін Гарріс - Слоун та Оушен, яких вона виховує разом із колишньою дружиною Алі Крігер. Софія Буш також розповіла, що саме сімейна атмосфера зробила цей день особливим.

Після церемонії подружжя не влаштовувало традиційної публічної вечірки. Натомість Буш і Гарріс вирушили в подорож США, під час якої особисто повідомляли рідним та близьким про своє одруження. Лише після цього вони вирішили розповісти про шлюб широкій аудиторії.

Акторка зізналася, що для неї цей формат весілля став дуже теплим і комфортним. За її словами, того дня не було відчуття тиску чи необхідності відповідати традиційним уявленням про святкування. Вечір завершився сімейним відпочинком біля багаття зі смаженням зефіру.

"Це було так дорогоцінно, і жодного тиску", - згадувала Буш у розмові з Vogue.

Софія Буш та Ешлін Гарріс (фото: instagram.com/sophiabush)

Історія стосунків Софії Буш та Ешлін Гарріс

Роман Софії Буш та Ешлін Гарріс почався у 2023 році. Вперше про їхній зв'язок заговорили восени того ж року, а навесні 2024-го разом з'явилися на публічному заході.

До стосунків із Буш Гарріс була одружена з футболісткою Алі Крігер. Вони мають двох дітей - Слоун та Оушен. Софія Буш раніше була у шлюбі з Грантом Г'юзом: вони одружилися у 2022 році, а розлучення завершили наприкінці 2024-го.

Про своє таємне весілля Буш розповіла напередодні виходу мемуарів And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress, які мають вийти 27 жовтня 2026 року.

Софія Буш та Ешлін Гарріс (фото: instagram.com/sophiabush)

Софія Буш та Ешлін Гарріс (фото: instagram.com/sophiabush)

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