"Возвращайтесь к тем, кто вас ждет": звезды обратились к защитникам Украины

Украинские артисты и телеведущие посвятили военным помты, песни и личные обращения. Wave RBC.UA собрало, как звезды поблагодарили украинских защитников.

1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц - всех, кто защищает государство, его независимость и территориальную целостность.

Оля Полякова

Оля Полякова опубликовала в Instagram-stories свою песню, посвященную украинским военным, и обратилась к защитникам и защитницам.

"Сегодня ваш день - день людей, благодаря которым мы прямо сейчас можем жить, работать, обнимать своих родных и мечтать о завтра. Спасибо каждому и каждому за силу, отвагу и возможность быть свободными", - написала певица.

Полякова пожелала военным здоровья, надежных собратьев и защиты.

"Берегите себя, возвращайтесь домой живыми и здоровыми", - добавила артистка.

Леся Никитюк обратилась к защитникам (скриншот)

Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева опубликовала видео со своего концерта и подчеркнула, что возможностью встречаться с близкими, петь на украинском и строить планы страна обязана военным.

"Спасибо каждому защитнику и каждой защитнице за силу, за нашу жизнь. Очень хочется, чтобы все вы вернулись домой, к тем, кто так ждет", - написала певица.

Омаргалиева также почтила память павших воинов и напомнила, по какой цене украинцы получают каждый новый день.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко опубликовала кадр с солнцем, которое, по ее словам, "нарисовало улыбку".

Актриса подчеркнула, что только благодаря защитникам украинцы продолжают жить на своей земле.

"Низкий поклон! Ваш вклад в жизнь Украины невозможно оценить. Это бесценно", - обратилась Денисенко к военным.

Наталка Денисенко поздравила защитников (скриншот)

Ирина Федышин

Ирина Федишин также поделилась в Instagram-stories своей песней и поздравила защитников и защитниц.

"Спасибо вам, наши ребята, за силу, мужество и защиту! Гордимся вами. Вы у нас лучшие!" - написала певица.

Ирина Федишин поздравила украинцев с Днем защитников (скриншот)

Леся Никитюк

Леся Никитюк в своем обращении заговорила не только об благодарности военным, но и об их жизни после завершения службы.

"Я искренне благодарю Силы обороны! Мне хочется, чтобы у вас была достойная жизнь после окончания службы, а ваши семьи и дети были обеспечены должным образом за то, что вы делаете каждый день для всех нас", - отметила телеведущая.

Леся Никитюк обратились к защитникам Украины (скриншот)

ОХТИРЧАНКА

Военная певица ОХТИРЧАНКА к памятной дате презентовала новую песню и клип "Битва за світло" . В видео казацкие времена сочетаются с современным украинским войском.

В съемках приняли участие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, казаки атамана Олега Юрчишина и музыканты Оркестра Почетного караула Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Для меня "Битва за світло" - это песня о связи поколений. Казачество - это не просто страница нашей истории, это наши корни, которые продолжают жить у нас", - рассказала ОХТИРЧАНКА.

По словам артистки, меняются века, оружие и униформа, однако неизменным остается стремление украинцев защищать собственную землю, свободу и право быть собой.