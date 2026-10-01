"Повертайтеся до тих, хто чекає": зірки звернулися до захисників України

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць - усіх, хто боронить державу, її незалежність і територіальну цілісність.

Оля Полякова

Оля Полякова опублікувала в Instagram-stories свою пісню, присвячену українським військовим, і звернулася до захисників та захисниць.

"Сьогодні ваш день - день людей, завдяки яким ми прямо зараз можемо жити, працювати, обіймати своїх рідних і мріяти про завтра. Дякую кожному й кожній за силу, відвагу та можливість бути вільними", - написала співачка.

Полякова побажала військовим здоров’я, надійних побратимів і захисту.

"Бережіть себе, повертайтеся додому живими й здоровими", - додала артистка.

Леся Нікітюк звернулася до захисників (скріншот)

Альона Омаргалієва

Альона Омаргалієва опублікувала відео зі свого концерту та наголосила, що можливістю зустрічатися з близькими, співати українською і будувати плани країна завдячує військовим.

"Дякую кожному захиснику й кожній захисниці за силу, за наші життя. Дуже хочеться, щоб усі ви повернулися додому, до тих, хто так чекає", - написала співачка.

Омаргалієва також ушанувала пам’ять полеглих воїнів і нагадала, якою ціною українці отримують кожен новий день.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко опублікувала кадр із сонцем, яке, за її словами, "намалювало посмішку".

Акторка наголосила, що лише завдяки оборонцям українці продовжують жити на своїй землі.

"Низький уклін! Ваш внесок у життя України неможливо оцінити. Це безцінно", - звернулася Денисенко до військових.

Наталка Денисенко привітала захисників (скріншот)

Ірина Федишин

Ірина Федишин також поділилася в Instagram-stories своєю піснею та привітала захисників і захисниць.

"Дякуємо вам, наші хлопці й дівчата, за силу, мужність і захист! Пишаємося вами. Ви в нас найкращі!" - написала співачка.

Ірина Федишин привітала українців із Днем захисників (скріншот)

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк у своєму зверненні заговорила не лише про вдячність військовим, а й про їхнє життя після завершення служби.

"Я щиро дякую Силам оборони! Мені хочеться, щоб ви всі мали достойне життя після закінчення служби, а ваші сім’ї та діти були забезпечені належним чином за те, що ви робите кожного дня для всіх нас", - зазначила телеведуча.

Леся Нікітюк звернулися до захисників України (скріншот)

ОХТИРЧАНКА

Військова співачка ОХТИРЧАНКА до пам’ятної дати презентувала нову пісню та кліп "Битва за світло". У відео козацька доба поєднується із сучасним українським військом.

У зйомках взяли участь військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, козаки отамана Олега Юрчишина та музиканти Оркестру Почесної варти Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Для мене "Битва за світло" - це пісня про зв’язок поколінь. Козацтво - це не просто сторінка нашої історії, це наше коріння, яке продовжує жити в нас", - розповіла ОХТИРЧАНКА.

За словами артистки, змінюються століття, зброя та однострої, однак незмінним залишається прагнення українців захищати власну землю, свободу і право бути собою.

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