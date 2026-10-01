Зміїні підбори та золоті ланцюжки: як виглядає найефектніше взуття з показу Saint Laurent
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Зміїні підбори та золоті ланцюжки: як виглядає найефектніше взуття з показу Saint Laurent

Бренд представив весняну колекцію в золотому кольорі з фактурними підборами, ланцюжками та аксесуарами

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Туфлі Saint Laurent (фото: instagram.com/corrado777)
Дата: 01 жовтня 2026

На Тижні моди в Парижі модний дім Saint Laurent показав жіночу колекцію сезону весна-літо 2027, у якій золотий колір став центральним елементом. Особливу увагу привернуло взуття - босоніжки з масивними золотими ланцюжками та туфлі на підборах у формі змій.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Які туфлі представив Saint Laurent

За створення взуття для колекції відповідав креативний директор бренду Ентоні Ваккарелло разом із Коррадо де Біазе - позаштатним дизайн-директором чоловічого та жіночого взуття.

Однією з найпомітніших деталей стали скульптурні підбори у формі змій. Вони з'явилися на кількох моделях босоніжок.


Золоту тему колекції продовжили позолочені металеві ланцюжки на деяких босоніжках. Вони проходили через пальці та завершувалися великою декоративною прикрасою в центральній частині взуття.

Зміїний мотив з'явився і в оздобленні. Окремі моделі виконали з матеріалу з тисненням під зміїну шкіру в бежевих і синіх відтінках. На інших босоніжках золоті ланцюжки поєднали з делікатним тисненням під шкіру рептилії.

Ще одним варіантом стали туфлі-сліпбеки із золотими мисами. У колекції також представлені моделі з витягнутими носками та високими підборами.


Як Saint Laurent присвятив колекцію золоту

Показ жіночої колекції весна-літо 2027 відбувся 29 вересня на площі Трокадеро в Парижі. Ентоні Ваккарелло побудував її навколо одного кольору - золотого.

У цих відтінках дизайнер переосмислив знакові для модного дому речі - сафарі-куртки, тренчі, блузи, спідниці із запахом, пальта з акцентованими плечима та костюми з хутряними деталями.

Золото з’явилося у різних варіаціях - від глибокого та блідого до візантійського, ренесансного, матового та стилізованого під золото епохи ар-деко.

Золоті аксесуари також стали важливою частиною показу. Окрім взуття, колекцію доповнили масивні сережки з коштовним філігранним декором.

Золото має особливе значення для Saint Laurent. Засновник модного дому свого часу говорив, що любить цей колір і називав його "магічним", порівнюючи із сонячним світлом.

Фінал показу Ваккарелло побудував на контрасті. Після великої кількості золотих образів завершили шоу три об'ємні чорні вечірні сукні.

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