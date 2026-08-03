Зендея стала амбассадором аромата от Prada Beauty

Зендея снялась в эффектной рекламной кампании Prada Beauty. Вместе с ней бренд открывает новую страницу в истории одной из своих самых известных линеек ароматов.

Детальнее об этом рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Instargam бренда.

Зендея в рекламной кампании Prada Beauty

Актриса стала глобальной амбассадоркой линейки Prada Paradoxe. Ее дебют в этой роли совпал с презентацией нового аромата коллекции - Sweet Chemistry.

Звезда снялась в эффектном видео, режиссером которого выступил лауреат премии "Оскар" Барри Дженкинс. В ролике она появляется в различных образах, демонстрируя свою многогранность.

По словам представителей бренда, именно Зендея лучше всего воплощает смелость быть собой и постоянное стремление к переменам.

Новинка Sweet Chemistry сочетает фруктовые и цветочные ноты. В композицию вошли аккорды сиропа черной смородины, абсолюта цветов апельсина и молочный аккорд нероли.



В подписи к видео авторы оставили комментарий самой актрисы. Paradoxe давно стал для нее одним из любимых парфюмов. Она также отметила, что он сочетает в себе силу и уязвимость без попыток определить человека.

"Для меня ароматы, которые мы выбираем, отражают то, как мы движемся по миру. Присоединение к бренду стало естественным продолжением этого мировоззрения, тем более что Paradoxe был одним из моих любимых ароматов еще задолго до этого предложения", - отметила актриса.



Сколько стоит Prada Paradoxe Sweet Chemistry

По данным с официального сайта бренда, стоимость аромата зависит от размера флакона. Так, 30 мл стоят 110 долларов (4930 грн), тогда как за 90 мл нужно отдать 185 долларов (8293 грн).

Интересно, что Зендея не единственная представительница своей семьи, сотрудничающая с Prada Beauty. Ее муж Том Голланд также является послом бренда и представляет мужские ароматы Prada.