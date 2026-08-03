Зендея стала амбасадоркою аромату від Prada Beauty

Зендея знялася в ефектній рекламній кампанії для Prada Beauty. Разом із нею бренд відкриває нову сторінку в історії однієї зі своїх найвідоміших лінійок ароматів.

Детальніше про це розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instargam бренду.

Зендея в рекламній кампанії Prada Beauty

Американська акторка стала глобальною амбасадоркою лінійки Prada Paradoxe. Її дебют у цій ролі збігся з презентацією нового аромату колекції - Sweet Chemistry.

Зірка знялася у ефектному відео, режисером якого став лауреат премії "Оскар" Баррі Дженкінс. У ролику вона з'являється в різних образах, демонструючи багатогранність.

За словами представників бренду, саме Зендея найкраще втілює сміливість бути собою та постійне прагнення до змін.

Новинка Sweet Chemistry поєднує фруктові та квіткові ноти. До композиції увійшли акорди сиропу чорної смородини, абсолюту квітів апельсина та молочний акорд неролі.



У підписі до відео автори залишили коментар самої акторка. Paradoxe давно став для неї одним з улюблених парфумів. Вона також зазначила, що він поєднує у собі силу й вразливість без спроб визначити людину.

"Для мене аромати, які ми обираємо, відображають те, як ми рухаємося світом. Приєднання до бренду стало природним продовженням цього світогляду, тим більше що Paradoxe був одним із моїх улюблених ароматів ще задовго до цієї пропозиції", - зазначила акторка.



Скільки коштує Prada Paradoxe Sweet Chemistry

За даними з офіційного сайту бренду, вартість аромату залежить від розміру флакону. Так, 30 мл коштують 110 доларів (4930 грн), тоді за 90 мл потрібно віддати 185 доларів (8293 грн).

Цікаво, що Зендея не єдина представниця своєї родини, яка співпрацює з Prada Beauty. Її чоловік Том Голланд також є амбасадором бренду та представляє чоловічі аромати Prada.