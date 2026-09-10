"Выглядит очень знакомо". Как бренды-конкуренты потроллили новый iPhone Duo

Компании не упустили возможности напомнить о себе и посмеяться над новинкой
Apple представила свой первый складной iPhone Duo. Презентация новинки быстро превратилась в своеобразное соревнование брендов, попытавшихся напомнить аудитории о своих товарах и услугах.
Как компании шутят над новинкой, узнайте в материале Wave RBC.UA.
Samsung Mobile US отреагировала на презентацию Apple серией шутливых сообщений. Компания напомнила, что уже несколько лет выпускает складывающиеся смартфоны.
"Сообщите нам, когда закончите разогревать наши остатки", - написал бренд.
Также там пошутили о дизайне конкурента.
"Выглядит очень знакомо. Это продолжение The Sims?" - написали они.
Samsung также пошутила о режиме StandBy в iPhone Duo, позволяющем использовать смартфон в качестве настольных часов.
"Только не эти прикроватные часы. Ощущение, будто это снова "День сурка", - прокомментировала компания.
Samsung о iPhone Duo (скриншот)
Не обошли стороной и название новинки, перекликающейся с языковым приложением Duolingo.
"Мне так жаль, Duolingo. Они тоже нас скопировали. Солидарность", - написала компания.
Duolingo подхватил шутку и ответил мемной фразой, чтобы дистанцироваться от сравнений. В итоге диалог перерос в легкую онлайн-ссору.
"Когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом", - прокомментировали там.
Duolingo и Samsung о iPhone Duo (скриншот)
Языковое приложение также отреагировало на новинку со своей стороны.
"Они назвали телефон в мою честь и сделали его гибким", – написал бренд.
Duolingo о iPhone Duo (скриншот)
Кроме того, приложение пошутило по поводу цены нового смартфона, в то же время прорекламировав свои услуги.
"iPhone Duo: 1999 долларов. Duo на вашем iPhone: бесплатно".
После презентации Apple бренд Motorola тоже не упустил возможности креативно напомнить о своих телефонах линейки Razr.
"Новое в их руках, культовое в наших", - отметили в рекламном видео.
Motorola отреагировала на презентацию Apple (скриншот)
Отдельно выразилось и канадское подразделение Samsung. Компания опубликовала видео с Galaxy Z Fold8 и подписала его лаконичной фразой.
"Подражание - самая искренняя форма лести", - говорилось в видео.
Коммичности ролику добавило использование звука с популярной фразой Кортни Кардашьян.
Это первый складной смартфон Apple, который компания представила 9 сентября. Он имеет титановый корпус и доступен в двух цветах - Star White (звездно-белый) и Night Sky (ночное небо).
Наружный экран имеет диагональ 5,4 дюйма, а в разложенном виде пользователь получает 7,6-дюймовый дисплей. Оба дисплея поддерживают технологию ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. За производительность отвечает чип A20 Pro, а основная камера состоит из двух 48-мегапиксельных модулей.
Толщина iPhone Duo в разложенном состоянии составляет 5,2 мм, а вес - 254 г. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживает Apple Pencil. Покупателям предлагают варианты с памятью на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ.