"Виглядає дуже знайомо". Як бренди-конкуренти потролили новий iPhone Duo

Apple представила свій перший складаний iPhone Duo. Презентація новинки швидко перетворилася на своєрідне змагання брендів, які спробували нагадати аудиторії про свої товари та послуги.

Як компанії жартують з новинки, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Як бренди тролять новий iPhone Duo

Samsung Mobile US відреагувала на презентацію Apple серією жартівливих дописів. Компанія нагадала, що вже кілька років випускає складані смартфони.

"Повідомте нам, коли закінчите розігрівати наші залишки", - написав бренд.

Також там пожартували про дизайн конкурента.

"Виглядає дуже знайомо. Це продовження The Sims?" - написали вони.

Samsung також пожартувала про режим StandBy в iPhone Duo, який дозволяє використовувати смартфон як настільний годинник.

"Тільки не цей приліжковий годинник. Відчуття, ніби це знову "День бабака", - прокоментувала компанія.

Samsung про iPhone Duo (скриншот)

Не обійшли стороною і назву новинки, яка перегукується з мовним застосунком Duolingo.

"Мені так шкода, Duolingo. Вони теж нас скопіювали. Солідарність", - написала компанія.

Duolingo підтримав жарт і відповів відсиланням до вірусного мему, але діалог переріс в легку онлайн-сварку.

"Коли потворний незнайомець називає тебе близнюком".

Duolingo та Samsung про iPhone Duo (скриншот)

Мовний застосунок також відреагував на новинку зі свого боку.

"Вони назвали телефон на мою честь і зробили його гнучким", - написав бренд.

Duolingo про iPhone Duo (скриншот)

Крім того, застосунок пожартував щодо ціни нового смартфона, водночас прорекламувавши свої послуги.

"iPhone Duo: 1999 доларів. Duo на вашому iPhone: безкоштовно".

Після презентації Apple бренд Motorola теж не впустив можливості креативно нагадати про свої телефони лінійки Razr.

"Нове в їхніх руках, культове в наших", - зазначили в рекламному відео.

Motorola відреагувала на презентацію Apple (скриншот)

Окремо висловився і канадський підрозділ Samsung. Компанія опублікувала відео з Galaxy Z Fold8 та підписала його лаконічною фразою.

"Наслідування - найщиріша форма лестощів", - йшлося у відео/



Що відомо про iPhone Duo

Це перший складний смартфон Apple, який компанія представила 9 вересня. Він має титановий корпус і доступний у двох кольорах - Star White (зоряно-білий) та Night Sky (нічне небо).

Зовнішній екран має діагональ 5,4 дюйма, а у розкладеному вигляді користувач отримує 7,6-дюймовий дисплей. Обидва дисплеї підтримують технологію ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц. За продуктивність відповідає чип A20 Pro, а основна камера складається з двох 48-мегапіксельних модулів.

Товщина iPhone Duo у розкладеному стані становить 5,2 мм, а вага - 254 г. Смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP68 і підтримує Apple Pencil. Покупцям пропонують варіанти з пам'ятю на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ.