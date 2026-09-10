"Виглядає дуже знайомо". Як бренди-конкуренти потролили новий iPhone Duo

Компанії не втратили нагоди нагадати про себе і покепкувати з новинки
Apple представила свій перший складаний iPhone Duo. Презентація новинки швидко перетворилася на своєрідне змагання брендів, які спробували нагадати аудиторії про свої товари та послуги.
Як компанії жартують з новинки, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Samsung Mobile US відреагувала на презентацію Apple серією жартівливих дописів. Компанія нагадала, що вже кілька років випускає складані смартфони.
"Повідомте нам, коли закінчите розігрівати наші залишки", - написав бренд.
Також там пожартували про дизайн конкурента.
"Виглядає дуже знайомо. Це продовження The Sims?" - написали вони.
Samsung також пожартувала про режим StandBy в iPhone Duo, який дозволяє використовувати смартфон як настільний годинник.
"Тільки не цей приліжковий годинник. Відчуття, ніби це знову "День бабака", - прокоментувала компанія.
Samsung про iPhone Duo (скриншот)
Не обійшли стороною і назву новинки, яка перегукується з мовним застосунком Duolingo.
"Мені так шкода, Duolingo. Вони теж нас скопіювали. Солідарність", - написала компанія.
Duolingo підтримав жарт і відповів відсиланням до вірусного мему, але діалог переріс в легку онлайн-сварку.
"Коли потворний незнайомець називає тебе близнюком".
Duolingo та Samsung про iPhone Duo (скриншот)
Мовний застосунок також відреагував на новинку зі свого боку.
"Вони назвали телефон на мою честь і зробили його гнучким", - написав бренд.
Duolingo про iPhone Duo (скриншот)
Крім того, застосунок пожартував щодо ціни нового смартфона, водночас прорекламувавши свої послуги.
"iPhone Duo: 1999 доларів. Duo на вашому iPhone: безкоштовно".
Після презентації Apple бренд Motorola теж не впустив можливості креативно нагадати про свої телефони лінійки Razr.
"Нове в їхніх руках, культове в наших", - зазначили в рекламному відео.
Motorola відреагувала на презентацію Apple (скриншот)
Окремо висловився і канадський підрозділ Samsung. Компанія опублікувала відео з Galaxy Z Fold8 та підписала його лаконічною фразою.
"Наслідування - найщиріша форма лестощів", - йшлося у відео/
Це перший складний смартфон Apple, який компанія представила 9 вересня. Він має титановий корпус і доступний у двох кольорах - Star White (зоряно-білий) та Night Sky (нічне небо).
Зовнішній екран має діагональ 5,4 дюйма, а у розкладеному вигляді користувач отримує 7,6-дюймовий дисплей. Обидва дисплеї підтримують технологію ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц. За продуктивність відповідає чип A20 Pro, а основна камера складається з двох 48-мегапіксельних модулів.
Товщина iPhone Duo у розкладеному стані становить 5,2 мм, а вага - 254 г. Смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP68 і підтримує Apple Pencil. Покупцям пропонують варіанти з пам'ятю на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ.