Великі сумки, клатчі та шовкові хустки: тренди в аксесуарах на осінь 2026

Сучасні аксесуари націлені на комфортне самовираження. Мода закликає проявляти індивідуальність, але разом з тим не забувати про практичність і зручність.

Восени настрій та мода стають більш романтичними та розслабленими, і це відображається в трендах на сумки та аксесуари. Яскраві літні міні-сумочки поступаються місцем містким великим сумкам, куди можна покласти все. Палітра кольорів стає осінньою та більш приглушеною – в тренді бордовий, коричневий, шоколадний, олива, фіолетовий, сірий тощо.

Великі місткі сумки

В цьому сезоні міні-сумки поступаються місцем великим, oversized-моделям, в які можна покласти все, що завгодно і навіть більше. Форма має бути мʼякою, ніби трохи розслабленою, матеріал – замша або мʼяка шкіра.

Анімалістична фактура

Тренд на тваринні мотиви заполонив гардероби і подіуми, аксесуари не виняток. Особливо трендова “крокодиляча” шкіра, проте також чудово виглядає пітон, та інша анімалістична фактура.

Клатчі

Якщо раніше клатчі були більше на вечірній вихід, то в цьому сезоні вони стають частиною повсякденних луків. Чудово працюють як з костюмами, так і в більш casual-образах.

Сумки з хутром

Пухнасті мʼякі сумки зі штучного хутра – більш сміливий тренд, проте на нього варто звернути увагу, якщо бажаєте додати образу затишності.

Сумка east-west

Горизонтально видовжена форма сумки, які носять під пахвами, впевнено тримає свої позиції в трендах, тому можна сміливо придивитись собі такий аксесуар на осінь.

Декорована сумка

Сумки, прикрашені бісером, паєтками, кристалами та іншими елементами. Зараз вони актуальні не лише для вечірнього образу, а і на кожен день. Окремо слід виділити маленькі сумочки незвичної форми, або з незвичних матеріалів, які більше нагадують прикраси – порцелянові клатчі, клатчі в формі риби, мушель тощо.

Шарми і брелоки

Серед аксесуарів слід відмітити тренд на шарми та підвіски. Вони можуть бути будь-які – ланцюжки, талісмани, тварини, міні-сумочки. В основному, ними прикрашають сумки, таким чином додаючи їм індивідуальності та цікавих акцентів.

Шовкові хустки

Вони стають помітною деталлю осіннього гардеробу – ними прикрашають сумки, повʼязують на шию або пояс, або використовують як прикрасу для волосся.

Шкіряні рукавиці

Must серед аксесуарів цієї осені – шкіряні рукавички. Особливо цікаво виглядають в кольорі – бордові, олива, фіолетові. Таким чином, можна додати яскравого акценту в образ. Окремо важливе місце займають довгі шкіряні рукавички, по лікоть або вище. Їх можна чудово обіграти в вечірньому образі, проте з пальто на кожен день теж виглядатиме стильно.

Брошки

Вони повертаються, щоб прикрасити пальто, жакет чи сумку. Особливо актуальні великі квіткові або вінтажні моделі.

Довгі підвіски

Цей тренд з нами вже деякий час і на осінь не здаватиме позицій. Масивні підвіски на довгому ланцюжку чудово виглядатимуть зі светрами чи жакетами.

Окуляри wraparound

Окуляри, що облягають обличчя і виглядають дещо футуристично. Вони навіть звичайний базовий образ зроблять свіжим і стильним.