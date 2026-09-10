Большие сумки, клатчи и шелковые платки: тренды аксессуаров на осень 2026

Wave RBC.ua рассказывает об основных трендах на сумки и аксессуары осенью 2026 года.

Современные аксессуары нацелены на комфортное самовыражение. Мода призывает проявлять индивидуальность, но вместе с тем не забывать о практичности и удобстве.

Осенью настроение и мода становятся более романтичными и расслабленными, что отражается в трендах на сумки и аксессуары. Яркие летние мини-сумочки уступают место вместительным большим сумкам, куда можно положить все. Цветовая палитра становится осенней и более приглушенной – в тренде бордовый, коричневый, шоколадный, масло, фиолетовый, серый и т.д.

Большие вместительные сумки

В этом сезоне мини-сумки уступают место большим, oversized-моделям, в которые можно положить все, что угодно и даже больше. Форма должна быть мягкой, словно немного расслабленной, материал – замша или мягкая кожа.

Анималистическая фактура

Тренд на животные мотивы заполонил гардеробы и подиумы, аксессуары не исключение. Особенно трендовая "крокодилья" кожа, однако также прекрасно выглядит питон, и другая анималистическая фактура.

Клатчи

Если раньше клатчи были больше на вечерний выход, то в этом сезоне они становятся частью обыденных лугов. Прекрасно работают как с костюмами, так и в более casual-образах.

Сумки с мехом

Пушистые мягкие сумки из искусственного меха – более смелый тренд, однако на него стоит обратить внимание, если хотите придать образу уюта.

Сумка east-west

Горизонтально удлиненная форма сумки, которую носят под мышками, уверенно держит свои позиции в трендах, поэтому можно смело присмотреться себе такой аксессуар к осени.

Декорированная сумка

Сумки, украшенные бисером, пайетками, кристаллами и другими элементами. Сейчас они актуальны не только для вечернего образа, но и каждый день. Отдельно следует выделить маленькие сумочки необычной формы, или из необычных материалов, больше напоминающих украшения – фарфоровые клатчи, клатчи в форме рыбы, ракушек и т.д.

Шармы и брелки

Среди аксессуаров следует отметить тренд на шармы и подвески. Они могут быть любые – цепочки, талисманы, животные, мини-сумочки. В основном, ими украшают сумки, добавляя им индивидуальности и интересных акцентов.

Шелковые платки

Они становятся заметной деталью осеннего гардероба – ими украшают сумки, связывают на шею или пояс или используют как украшение для волос.

Кожаные перчатки

Must среди аксессуаров этой осенью – кожаные перчатки. Особенно интересно смотрятся в цвете – бордовые, оливы, фиолетовые. Таким образом, можно добавить яркий акцент в образ. Отдельно важное место занимают длинные кожаные перчатки, по локоть или выше. Их можно отлично обыграть в вечернем образе, однако с пальто на каждый день тоже будет выглядеть стильно.

Броши

Они возвращаются, чтобы украсить пальто, жакет или сумку. Особенно актуальны крупные цветочные или винтажные модели.

Длинные подвески

Этот тренд с нами уже некоторое время и на осень не будет сдавать позиции. Массивные подвески на длинной цепочке будут прекрасно смотреться со свитерами или жакетами.

Очки wraparound

Очки, облегающие лицо и выглядящие несколько футуристично. Они даже обычный базовый образ сделают свежим и стильным.