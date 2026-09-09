Maison Margiela презентовал психологический триллер с Ребеккой Холл

Maison Margiela презентовал рекламную кампанию ANONYMITY для коллекции осень-зима 2026 года. Главную роль в ней исполнила британская актриса Ребекка Холл, а сам проект стилизовали под трейлер вымышленного психологического триллера.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на YouTube бренда.

Как Maison Margiela превратил новую кампанию в психологический триллер

По сюжету кампании актриса готовится к новой роли, однако в какой-то момент начинает регулярно встречать загадочного двойника в маске. Видео построено вокруг вопроса идентичности и границ между настоящей жизнью и игрой.

"Но кто же настоящий? Как мы можем по-настоящему познать себя? Ставки еще никогда не были столь высокими", - говорится в описании.

Образы двойника дополняют уникальные Artisanal-маски, созданные мастерами в парижском ателье бренда.



Что известно о коллекции Maison Margiela FW26

В самой коллекции дизайнерский дом продолжил работу по деконструкции и трансформации материалов. Среди ключевых элементов - силуэты в стиле эдвардианской эпохи, разрушенные гобелены и вещи из джерси.

В коллекцию вошли свободные платья с гобеленовым материалом, юбки Bianchetto с эффектом потрескавшейся белой краски, укороченные фраки и трикотаж с умышленно несовершенной посадкой.

Maison Margiela FW26 (кадр из видео)

Также появились новые версии культовых Tabi, в частности, с цветочными гобеленовыми принтами и модель, которая повторяет форму стопы и создает эффект второй кожи.

Среди аксессуаров Maison Margiela представил новую сумку Link, прототипом для которой стали винтажные круглые кошельки для монет. Также у коллекции появились кожаные украшения с цепями и сумки Box с керамическими углами.

Показ коллекции Maison Margiela осень-зима 2026 состоялся в Шанхае в апреле, а 9 сентября она стала доступна для покупателей по всему миру.