Новая эра Miley и альбом от "самой печальной девушки из Швеции": топ музыкальных релизов сентября

Мировая музыкальная индустрия подготовила к этому месяцу много новинок на любой вкус – от танцевальных хитов до чувственных британских инди-баллад. Некоторые релизы уже вышли и активно собирают поклонников, а некоторые только готовятся к выходу.

Miley – Bass Persuades

Новый альбом певицы Майли Сайрус выйдет 18 сентября и это уже самое ожидаемое музыкальное событие месяца. Это ее юбилейный 10-й альбом, выпускаемый уже под новым позиционированием: артистка убрала фамилию и сменила образ, теперь она просто Miley. Майли уже представила одноименный сингл, судя по которому альбом обещает быть драйвовым и танцевальным. Однако точно узнаем уже совсем скоро.

Carly Rae Jepsen — Day and Night

Автор легендарной песни "Call me maybe" готовит новый альбом. Он будет двойным, то есть будет содержать две полноценные части, объемом как два отдельных альбома. Части будут называться Day и Night и содержать в общей сложности 24 трека: дневные более легкие и органические, а ночные имеют более танцевальное звучание. Релиз намечен на 18 сентября.

Echo & The Bunnymen - Apples For Isaac

Британская рок-группа родом из Ливерпуля возвращается и готовит первый альбом за более 10 лет. Пока доступны уже две композиции из нового альбома, сам релиз запланирован также на 18 сентября.

beabadoobee — Pylon

Это уже четвертый студийный альбом филиппинско-британской инди-рок-исполнительницы Беатрис Кристи Иледжай Лаус, известной как beabadoobee. "Надеюсь, вы будете слушать, наслаждаться, плакать, кричать и находить собственные смыслы в альбоме "Pylon", когда он выйдет. Люблю вас, люблю людей, с которыми мы это создали. Люблю этот альбом", - написала она. На данный момент для прослушивания доступно 3 трека, дата релиза – 18 сентября.

Tinashe – Popstar

Поп- и R&B-исполнительница готовит восьмой студийный альбом. Он будет содержать 16 синглов, из которых 3 уже доступны для прослушивания. Дата релиза запланирована на 25 сентября.

Tove Lo - Estrus

Шведская певица и автор песен, известная синглом Habits (Stay High), представит альбом “Estrus”. Он будет насчитывать 13 синглов, 3 композиции уже доступны для прослушивания. Дата релиза 18 сентября. Она пишет честные, грустные и автобиографические песни, за что ее назвали "самой печальной девушкой из Швеции".

Отдельно стоит отметить уже вышедшие в этом месяце мировые релизы – в частности, специальное издание культового альбома Beyonce “B'Day”, к 20-й годовщине его выпуска. Альбом содержит такие культовые треки как "Deja vu", "Beautiful liar", "Upgrade u" и другие.

Также новыми альбомами порадовали фанов такие исполнители как Wisin (La Universidad de Perreo), Ellie Goulding (We know to much), Paris Paloma (The Fatal Flow), Rebecca Black (Age of Exhibitionist) и другие.