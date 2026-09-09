Нова ера Miley та альбом від “найсумнішої дівчини зі Швеції”: музичні релізи вересня

Світова музична індустрія підготувала на цей місяць багато новинок на будь-який смак – від танцювальних хітів до чуттєвих британських інді-балад. Деякі релізи вже вийшли і активно збирають шанувальників, а деякі лише готуються до виходу.

Miley – Bass Persuades

Новий альбом співачки Майлі Сайрус вийде 18 вересня і це вже найочікуваніша музична подія місяця. Це її ювілейний 10-й альбом, який вона випускає вже під новим позиціонуванням: артистка прибрала прізвище і змінила образ, тепер вона просто Miley. Майлі вже представила однойменний сингл, судячи з якого, альбом обіцяє бути драйвовим та танцювальним. Проте точно дізнаємось вже зовсім скоро.

Carly Rae Jepsen — Day and Night

Авторка легендарної пісні “Call me maybe” готує новий альбом. Він буде подвійним, тобто міститиме дві повноцінні частини, обсягом як два окремі альбоми. Частини називатимуться “Day” та “Night” і міститимуть загалом 24 треки: денні більш легкі та органічна, а нічні мають більш танцювальне звучання. Реліз запланований на 18 вересня.

Echo & The Bunnymen — Apples For Isaac

Британська рок-група родом з Ліверпуля повертається і готує перший альбом за більше, ніж 10 років. Наразі доступні вже дві композиції з нового альбому, сам реліз запланований теж на 18 вересня.

beabadoobee — Pylon

Це вже четвертий студійний альбом філіппінсько-британської інді-рок-виконавиці Беатріс Крісті Іледжай Лаус, відомої як beabadoobee. “Сподіваюся, ви слухатимете, насолоджуватиметеся, плакатимете, кричатимете й знаходитимете власні сенси в альбомі “Pylon”, коли він вийде. Люблю вас, люблю людей, з якими ми це створили. Люблю цей альбом”, – написала вона. Наразі до прослуховування доступно 3 треки, дата релізу – 18 вересня.

Tinashe – Popstar

Поп- та R&B-виконавиця готує восьмий студійний альбом. Він міститиме 16 синглів, з яких 3 вже доступні до прослуховування. Дата релізу запланована на 25 вересня.

Tove Lo — Estrus

Шведська співачка та авторка пісень, відома синглом Habits (Stay High), презентує альбом “Estrus”. Він налічуватиме 13 синглів, 3 композиції вже доступні до прослуховування. Дата релізу 18 вересня. Вона пише чесні, сумні та автобіографічні пісні, за що її назвали “найсумнішою дівчиною зі Швеції”.

Окремо варто відзначити світові релізи, які вже вийшли цього місяця – зокрема, спеціальне видання культового альбому Beyonce “B’Day”, до 20-ої річниці його випуску. Альбом містить такі культові треки, як "Deja vu", "Beautiful liar", "Upgrade u" та інші.

Також новими альбомами порадували фанів такі виконавці як Wisin (La Universidad de Perreo), Ellie Goulding (We know too much), Paris Paloma (The Fatal Flow), Rebecca Black (Age of Exhibitionist) та інші.