Костюми, елегантність та фактура: головні тенденції моди на Ukrainian Fashion Week

Детальніше про головні тенденції моди на сезон весна-літо 2027 – в підбірці від Wave RBC.ua .

Покази вийшли різноманітними та яскравими, проте все ж можна відслідкувати певні тенденції в моді, які будуть актуальними в майбутніх сезонах. Зокрема, в колекціях було багато жіночності, елегантності, складного крою, фактурності, костюмів, мережива та прозорості.

У Києві пройшов 59-й Ukrainian Fashion Week SS27, на якому українські модельєри та дизайнери представили свої нові колекції. Незважаючи на постійні повітряні тривоги, глядачі насолодились шоу від таких брендів, як the COAT by Katya Silchenko, J’AMEMME, DARJA DONEZZ, POUSTOVIT та багато інших.

Костюми

Одним із найбільш помітних трендів протягом Українського тижня моди стали костюми. Дизайнери переосмислюють класичний костюм: плотні тканини та класичний крій поєднують з мереживом, прозорими матеріалами та вираженою талією. Костюми були присутні в колекціях багатьох модних домів, зокрема VOROZHBYT&ZEMSKOVA, COVER, ANDREAS MOSKIN SS27 та інші.

Прозорість і мереживо

Легкі напівпрозорі матеріали – одна з ключових фактур сезону. Найкраще вони працюють в контрасті – їх поєднують з щільними тканинами, костюмами, жакетами тощо.

Баска

Вона вже офіційно повернулась: цієї осені це – один з найголовніших трендів. І, судячи з показів UFW SS27, вона з нами надовго – багато дизайнерів додали цей елемент в свої вироби: жакети, блузи та сукні. Зокрема, баска зустрічається в колекціях TONiA, DARJA DONEZZ та інших.

Акцентована талія

Дизайнери активно підкреслюють силует та талію, використовуючи корсети, плотні тканини та крій. При чому, корсети, використовують не лише у вечірніх образах, а й у повсякденних, поєднуючи їх з жакетами та костюмами.

Бахрома

Щн один тренд, який вже вступив в силу і буде тільки набирати обертів. Цієї осені вже надзвичайно трендові вироби з бахромою і надалі їх популярність буде лише зростати. Зокрема, вона часто зустрічається в сумках та верхньому одязі.

Поєднання ніжності та сили

Дизайнери переосмислюють жіночність – тепер вона багатогранна, навіть дещо войовнича. Романичні та ніжні елементи поєднуються з акцентними деталями: жакетами, акцентними плечима тощо. Такі образи представили ANDREAS MOSKIN, ii, DARJA DONEZZ, TONiA та інші.

Архітектурні силуети

В багатьох колекціях зустрічаються цікаві конструкції та поєднання різноманітних фактур та тканин: шкіра, шовк, алас, вовна, бахрома, пірʼя, дорогоцінне каміння. Образи виглядають цікаво та незвично, їх хочеться розглядати. Зокрема, подібні колекції представили the COAT by Katya Silchenko, LINNI CARO, DANIA STINOVA та інші.

Романтика та елегантність

Одразу кілька дизайнерів зробили ставку та витонченість, жіночність та ніжність. Елегантні силуети, тканини, які струменіють, мереживо, квіти та прозорі елементи. Подібні колекції продемонстрували J’AMEMME, PASKAL, LINNI CARO.

Wave RBC.ua теж відвідав Ukrainian Fashion Week і поспілкувався з дизайнерами про нові колекції, роботу під час війни та те, чому українська мода продовжує розвиватися навіть в умовах постійних повітряних тривог. Детальніше дивіться у відеорепортажі.