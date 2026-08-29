От сумки-лофера к клатчу из выдувного стекла: чем удивляют модные сумки 2026 года

Похоже, практичность окончательно перестала быть основным требованием к модной сумке. В коллекциях 2026 года дизайнеры превращают аксессуары в пищу, животных, обувь, посуду и почти музейные скульптуры.

Dior - фарфоровый клатч с кувшинкой

Одну из самых эффектных сумок сезона Джонатан Андерсон показал в своей осенней кутюрной коллекции Dior 2026 года.

Среди клатчей появились модели, больше напоминавшие предметы из фарфорового шкафа: их изготовили из фарфора и украсили объемными водяными лилиями.

В других версиях дизайнер использовал антикварный индийский ситец. Вся коллекция была пронизана растительными мотивами - папоротниками, цветами и образами сада, поэтому даже сумки стали частью этой ботанической истории.

Schiaparelli - сумка на куриных лапах

Дэниел Розберри в очередной раз доказал, что Schiaparelli не собирается делать "просто красивые" аксессуары.

В осенней ready-to-wear коллекции 2026 года классические на первый взгляд дамские сумочки получили лапы, похожие на куриные, на которых буквально стояли.

Дополняли сюрреалистический набор туфли с мордочками кошек и доберманов. В случае Schiaparelli диковинка, конечно, вполне логична: еще Эльза Скиапарелли строила эстетику бренда на сюрреализме и визуальных провокациях.

Moschino - чурос вместо вещей

Если Schiaparelli выбрал животных, Moschino пошел в гастрономию.

В коллекции осень-2026 Адриан Аппиолаза обратился к своим аргентинским корням, но сделал это в привычной для бренда иронической манере.

На подиуме появилась кожаная сумка, из которой торчали искусственные чуросы. И это была далеко не единственная аксессуар-шутка: дизайнер также показал клатч в форме кактуса и сумку-копилку.

То есть выбрать самую удивительную модель у Moschino в этом сезоне практически невозможно.

JW Anderson - сумка-лофер и серебряная раковина

Джонатан Андерсон давно превратил странные сумки в одну из визиток собственного бренда.

В его актуальной линейке есть Loafer Bag, буквально повторяющая форму классического мужского лофера. Причем дизайнер не остановился на одной версии – модель существует в разных размерах, из кожи, замши и плетеных материалов.

Среди новинок также появился Shell Clutch - серебристый клатч, напоминающий большую морскую раковину.

А для тех, кому и этого мало, JW Anderson продолжает продавать свои фирменные сумки-животные: голубя, ежа и желтую канарейку.

Loewe - клатч из выдувного стекла

После прихода Джека Макколлоу и Лазаро Эрнандеса к Loewe стало ясно: любовь бренда к ремеслам и необычным материалам никуда не исчезла.

В дебютной коллекции дизайнеров весна-лето 2026 года появились клатчи, изготовленные из выдувного вручную стекла.

Функциональность такого аксессуара может вызывать вопросы, зато визуально он граничит уже не с модой, а с предметным искусством.

Сам Loewe вынес стеклянные клатчи в отдельный акцент коллекции рядом с обувью, сложенной почти в технике оригами.

Balenciaga - культовая City Bag стала металлической

Пьерпаоло Пиччоли решил не придумывать для Balenciaga совершенно новую форму, а взял одну из самых известных сумок бренда - City Bag - и довел ее до уровня кутюру.

В осенней Haute Couture коллекции 2026 года аксессуар появился в версии, покрытой сияющим серебристым металлом, а еще у модели из розовато-золотой хрустальной сетки.

Особенно эффектно это выглядит из-за контраста: City Bag стала культовой именно благодаря своей мягкой, немного небрежной форме, тогда как теперь знакомый силуэт превратили почти в драгоценность.

Chanel - сумка, с которой можно плавать

В круизной коллекции Chanel Resort 2027 Матье Блази перенес эстетику французского дома на пляж в Биаррике.

Вместе с гигантскими соломенными корзинами дизайнер показал особую версию культовой стеганной сумки Chanel - решетчатую модель из голубой смолы.

И самое удивительное здесь даже не материал. По словам самого Блази, водостойкая сумка, поэтому с ней можно буквально заходить в воду.

В коллекции, вдохновленной морем, также были раковины, кораллы, морские звезды и образы русалок, так что "плавательная" Chanel полностью вписалась в общую концепцию.

Simon Miller - деревянная рыба вместо клатча

Тема морских обитателей вообще стала отдельной историей среди удивительных аксессуаров.

Simon Miller в коллекциях 2026 активно экспериментирует с сумками в форме животных и фруктов.

Одна из самых заметных новинок - клатч в виде рыбы, вырезанный вручную из мангового дерева.

У бренда также есть плетеные Fish Bag, модели в форме рыбы, декорированные ракушками, а также желтая сумочка-связка бананов.

Похоже, Simon Miller решил буквально превратить отпуск в гардероб.

Почему дизайнеры делают сумки все удивительнее

Мода на такие аксессуары хорошо вписывается в более широкий тренд на сумку как способ самовыражения.

Если базовая черная модель должна дополнять образ, то novelty bag работает наоборот - именно вокруг нее часто выстраивается весь образ.

Поэтому практичность здесь намеренно отходит на второй план. Фарфор Dior, стекло Loewe или куриные лапы Schiaparelli - это уже не просто место для телефона и ключей, а маленький модный артобъект.

И судя по последним коллекциям, в ближайшее время дизайнеры становиться серьезнее точно не планируют.