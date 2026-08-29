Від сумки-лофера до клатча з видувного скла: чим дивують модні сумки 2026 року

Схоже, практичність остаточно перестала бути головною вимогою до модної сумки. У колекціях 2026 року дизайнери перетворюють аксесуари на їжу, тварин, взуття, посуд і майже музейні скульптури.

Dior - порцеляновий клатч із лататтям

Одну з найефектніших сумок сезону Джонатан Андерсон показав у своїй осінній кутюрній колекції Dior 2026.

Серед клатчів з'явилися моделі, які більше нагадували предмети з порцелянової шафи: їх виготовили з порцеляни та прикрасили об'ємними водяними ліліями.

В інших версіях дизайнер використав антикварний індійський ситець. Уся колекція була пронизана рослинними мотивами - папоротями, квітами та образами саду, тому навіть сумки стали частиною цієї ботанічної історії.

Schiaparelli - сумка на курячих лапах

Деніел Розберрі вкотре довів, що Schiaparelli не збирається робити "просто красиві" аксесуари.

В осінній ready-to-wear колекції 2026 класичні на перший погляд дамські сумочки отримали лапи, схожі на курячі, на яких буквально стояли.

Доповнювали сюрреалістичний набір туфлі з мордочками котів і доберманів. У випадку Schiaparelli дивина, звісно, цілком логічна: ще Ельза Скіапареллі будувала естетику бренду на сюрреалізмі та візуальних провокаціях.

Moschino - чурос замість речей

Якщо Schiaparelli обрав тварин, то Moschino пішов у гастрономію.

У колекції осінь-2026 Адріан Аппіолаза звернувся до свого аргентинського коріння, але зробив це у звичній для бренду іронічній манері.

На подіумі з'явилася шкіряна сумка, з якої стирчали штучні чурос. І це був далеко не єдиний аксесуар-жарт: дизайнер також показав клатч у формі кактуса та сумку-скарбничку.

Тобто обрати найдивнішу модель у Moschino цього сезону практично неможливо.

JW Anderson - сумка-лофер і срібна мушля

Джонатан Андерсон давно перетворив дивні сумки на одну з візитівок власного бренду.

У його актуальній лінійці є Loafer Bag, яка буквально повторює форму класичного чоловічого лофера. Причому дизайнер не зупинився на одній версії - модель існує у різних розмірах, зі шкіри, замші та плетених матеріалів.

Серед новинок також з'явився Shell Clutch - сріблястий клатч, що нагадує велику морську мушлю.

А для тих, кому й цього мало, JW Anderson продовжує продавати свої фірмові сумки-тварини: голуба, їжака та жовту канарку.

Loewe - клатч із видувного скла

Після приходу Джека Макколлоу та Лазаро Ернандеса до Loewe стало зрозуміло: любов бренду до ремесел і незвичайних матеріалів нікуди не зникла.

У дебютній колекції дизайнерів весна-літо 2026 з'явилися клатчі, виготовлені з видувного вручну скла.

Функціональність такого аксесуара може викликати запитання, зате візуально він межує вже не з модою, а з предметним мистецтвом.

Сам Loewe виніс скляні клатчі в окремий акцент колекції поряд із взуттям, складеним майже в техніці орігамі.

Balenciaga - культова City Bag стала металевою

П'єрпаоло Піччолі вирішив не вигадувати для Balenciaga абсолютно нову форму, а взяв одну з найвідоміших сумок бренду - City Bag - і довів її до рівня кутюру.

В осінній Haute Couture колекції 2026 аксесуар з'явився у версії, вкритій сяючим сріблястим металом, а ще в моделі з рожево-золотої кришталевої сітки.

Особливо ефектно це виглядає через контраст: City Bag стала культовою саме завдяки своїй м'якій, трохи недбалій формі, тоді як тепер знайомий силует перетворили майже на коштовність.

Chanel - сумка, з якою можна плавати

У круїзній колекції Chanel Resort 2027 Матьє Блазі переніс естетику французького дому на пляж у Біарриці.

Разом із гігантськими солом'яними кошиками дизайнер показав особливу версію культової стьобаної сумки Chanel - решітчасту модель із блакитної смоли.

І найдивніше тут навіть не матеріал. За словами самого Блазі, сумка водостійка, тому з нею можна буквально заходити у воду.

У колекції, натхненій морем, також були мушлі, корали, морські зірки та образи русалок, тож "плавальна" Chanel цілком вписалася в загальну концепцію.

Simon Miller - дерев'яна риба замість клатча

Тема морських мешканців взагалі стала окремою історією серед дивних аксесуарів.

Simon Miller у колекціях 2026 року активно експериментує з сумками у формі тварин і фруктів.

Одна з найпомітніших новинок - клатч у вигляді риби, вирізаний вручну з мангового дерева.

У бренду також є плетені Fish Bag, моделі у формі риби, декоровані мушлями, і навіть жовта сумочка-зв'язка бананів.

Схоже, Simon Miller вирішив буквально перетворити відпустку на гардероб.

Чому дизайнери роблять сумки все дивнішими

Мода на такі аксесуари добре вписується у ширший тренд на сумку як спосіб самовираження.

Якщо базова чорна модель має доповнювати образ, то novelty bag працює навпаки - саме навколо неї часто вибудовується весь образ.

Тому практичність тут навмисно відходить на другий план. Порцеляна Dior, скло Loewe чи курячі лапи Schiaparelli - це вже не просто місце для телефона й ключів, а маленький модний артоб'єкт.

І судячи з останніх колекцій, найближчим часом дизайнери ставати серйознішими точно не планують.