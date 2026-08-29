Від сумки-лофера до клатча з видувного скла: чим дивують модні сумки 2026 року

Dior перетворив клатч на порцеляновий артоб’єкт, Schiaparelli поставив сумку на пташині лапи, а Loewe запропонував носити в руках видувне скло
Схоже, практичність остаточно перестала бути головною вимогою до модної сумки. У колекціях 2026 року дизайнери перетворюють аксесуари на їжу, тварин, взуття, посуд і майже музейні скульптури.
Wave RBC.UA зібрав найдивніші сумки з останніх колекцій модних домів.
Одну з найефектніших сумок сезону Джонатан Андерсон показав у своїй осінній кутюрній колекції Dior 2026.
Серед клатчів з'явилися моделі, які більше нагадували предмети з порцелянової шафи: їх виготовили з порцеляни та прикрасили об'ємними водяними ліліями.
В інших версіях дизайнер використав антикварний індійський ситець. Уся колекція була пронизана рослинними мотивами - папоротями, квітами та образами саду, тому навіть сумки стали частиною цієї ботанічної історії.
Деніел Розберрі вкотре довів, що Schiaparelli не збирається робити "просто красиві" аксесуари.
В осінній ready-to-wear колекції 2026 класичні на перший погляд дамські сумочки отримали лапи, схожі на курячі, на яких буквально стояли.
Доповнювали сюрреалістичний набір туфлі з мордочками котів і доберманів. У випадку Schiaparelli дивина, звісно, цілком логічна: ще Ельза Скіапареллі будувала естетику бренду на сюрреалізмі та візуальних провокаціях.
Якщо Schiaparelli обрав тварин, то Moschino пішов у гастрономію.
У колекції осінь-2026 Адріан Аппіолаза звернувся до свого аргентинського коріння, але зробив це у звичній для бренду іронічній манері.
На подіумі з'явилася шкіряна сумка, з якої стирчали штучні чурос. І це був далеко не єдиний аксесуар-жарт: дизайнер також показав клатч у формі кактуса та сумку-скарбничку.
Тобто обрати найдивнішу модель у Moschino цього сезону практично неможливо.
Джонатан Андерсон давно перетворив дивні сумки на одну з візитівок власного бренду.
У його актуальній лінійці є Loafer Bag, яка буквально повторює форму класичного чоловічого лофера. Причому дизайнер не зупинився на одній версії - модель існує у різних розмірах, зі шкіри, замші та плетених матеріалів.
Серед новинок також з'явився Shell Clutch - сріблястий клатч, що нагадує велику морську мушлю.
А для тих, кому й цього мало, JW Anderson продовжує продавати свої фірмові сумки-тварини: голуба, їжака та жовту канарку.
Після приходу Джека Макколлоу та Лазаро Ернандеса до Loewe стало зрозуміло: любов бренду до ремесел і незвичайних матеріалів нікуди не зникла.
У дебютній колекції дизайнерів весна-літо 2026 з'явилися клатчі, виготовлені з видувного вручну скла.
Функціональність такого аксесуара може викликати запитання, зате візуально він межує вже не з модою, а з предметним мистецтвом.
Сам Loewe виніс скляні клатчі в окремий акцент колекції поряд із взуттям, складеним майже в техніці орігамі.
П'єрпаоло Піччолі вирішив не вигадувати для Balenciaga абсолютно нову форму, а взяв одну з найвідоміших сумок бренду - City Bag - і довів її до рівня кутюру.
В осінній Haute Couture колекції 2026 аксесуар з'явився у версії, вкритій сяючим сріблястим металом, а ще в моделі з рожево-золотої кришталевої сітки.
Особливо ефектно це виглядає через контраст: City Bag стала культовою саме завдяки своїй м'якій, трохи недбалій формі, тоді як тепер знайомий силует перетворили майже на коштовність.
У круїзній колекції Chanel Resort 2027 Матьє Блазі переніс естетику французького дому на пляж у Біарриці.
Разом із гігантськими солом'яними кошиками дизайнер показав особливу версію культової стьобаної сумки Chanel - решітчасту модель із блакитної смоли.
І найдивніше тут навіть не матеріал. За словами самого Блазі, сумка водостійка, тому з нею можна буквально заходити у воду.
У колекції, натхненій морем, також були мушлі, корали, морські зірки та образи русалок, тож "плавальна" Chanel цілком вписалася в загальну концепцію.
Тема морських мешканців взагалі стала окремою історією серед дивних аксесуарів.
Simon Miller у колекціях 2026 року активно експериментує з сумками у формі тварин і фруктів.
Одна з найпомітніших новинок - клатч у вигляді риби, вирізаний вручну з мангового дерева.
У бренду також є плетені Fish Bag, моделі у формі риби, декоровані мушлями, і навіть жовта сумочка-зв'язка бананів.
Схоже, Simon Miller вирішив буквально перетворити відпустку на гардероб.
Мода на такі аксесуари добре вписується у ширший тренд на сумку як спосіб самовираження.
Якщо базова чорна модель має доповнювати образ, то novelty bag працює навпаки - саме навколо неї часто вибудовується весь образ.
Тому практичність тут навмисно відходить на другий план. Порцеляна Dior, скло Loewe чи курячі лапи Schiaparelli - це вже не просто місце для телефона й ключів, а маленький модний артоб'єкт.
І судячи з останніх колекцій, найближчим часом дизайнери ставати серйознішими точно не планують.