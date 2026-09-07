В Венеции открыли музей Пьера Кардена: как он выглядит

В Венеции открыли дом-музей, посвященный французскому модельеру Пьеру Кардену. Он расположен в Палаццо Брагадин - исторической резиденции дизайнера, которую он приобрел в 1981 году.

Что известно о музее и какие экспонаты в нем, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Как дом Пьера Кардена превратили в музей

Палаццо Брагадин – старинный венецианский дворец с садом, который был домом дизайнера. Именно в его комнатах теперь разместили экспозицию, посвященную творчеству модельера.

Инициатором музея стал внучатый племянник художника Родриго Базиликати-Карден, ныне гендиректор модного дома Pierre Cardin. Он планирует не просто сохранять наследие Кардена, но и продолжать его творческие изыскания.

Торжественное открытие музея прошло 3 сентября, а для посетителей он открывается 12 сентября.



Экспозиция занимает около 1000 квадратных метров. В ней представлены 350 экспонатов, демонстрирующих разные этапы творчества модельера. Среди них около 130 подиумных образов из коллекций, созданных в период с 1951 по 2018 год.

Также в музее можно увидеть предметы дизайна, мебель, светильники, шляпы, сумки и другие аксессуары. Экспозицию решили не выставлять по хронологии, чтобы продемонстрировать вневременность работ дизайнера.



Почему музей открыли именно в Венеции

Венецию избрали не случайно. Пьер Карден имел особую связь с городом, а Палаццо Брагадин был местом, где он мог уединиться, думать, создавать эскизы и находить вдохновение.

Мэр города Микеле Ди Бартоломео Вентурини отметил, что открытие пространства демонстрирует способность города не только сохранять прошлое, но и создавать современную культуру.

Как известно, экспозицию планируют обновлять, чтобы посетители могли видеть разные работы из большого архива Maison Pierre Cardin.