У Венеції відкрили музей П'єра Кардена: як він виглядає

У Венеції відкрили будинок-музей, присвячений французькому модельєру П’єру Кардену. Він розташований у Палаццо Брагадін - історичній резиденції дизайнера, яку він придбав у 1981 році.

Що відомо про музей та які в ньому експонати, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Як будинок П'єра Кардена перетворили на музей

Палаццо Брагадін - старовинний венеційський палац із садом, який був домом дизайнера. Саме в його кімнатах тепер розмістили експозицію, присвячену творчості модельєра.

Ініціатором музею став внучатий племінник митця Родріго Базилікаті-Карден, який нині є гендиректором модного дому Pierre Cardin. Він планує не просто зберігати спадщину Кардена, а й продовжувати його творчі пошуки.

Урочисте відкриття музею відбулося 3 вересня, а для відвідувачів він відкривається 12 вересня.



Експозиція займає майже 1000 квадратних метрів. У ній представлені 350 експонатів, які демонструють різні етапи творчості модельєра. Серед них - близько 130 подіумних образів із колекцій, створених у період із 1951 до 2018 року.

Також у музеї можна буде побачити предмети дизайну, меблі, світильники, капелюхи, сумки та інші аксесуари. Експозицію вирішили не виставляти за хронологією, аби продемонструвати позачасовість робіт дизайнера.



Чому музей відкрили саме у Венеції

Венецію обрали не випадково. П’єр Карден мав особливий зв’язок із містом, а Палаццо Брагадін було місцем, де він міг усамітнитися, думати, створювати ескізи та знаходити натхнення.

Мер міста Мікеле Ді Бартоломео Вентуріні зазначив, що відкриття простору демонструє здатність міста не лише зберігати минуле, а й продовжувати створювати сучасну культуру.

Як відомо, експозицію планують оновлювати, щоб відвідувачі могли бачити різні роботи з великого архіву Maison Pierre Cardin.