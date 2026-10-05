Во вьетнамках и стильном жакете: дочь Джона Траволты дебютировала на Неделе моды в Париже

26-летняя актриса и певица Элла Блю Траволта приняла участие в показе Miu Miu. Для девочки это первый выход на подиум в пределах Недели моды в Париже.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Элла Блю Траволта вышла на подиум Miu Miu

Показ прошел 4 октября. Элла появилась на подиуме в рубашке с принтом, поверх которой надела темно-зеленый жакет.

Образ дополнили темно-синие брюки с красной полосой и вьетнамками. Волосы она собрала назад.

Вместе с Эллой по подиуму прошлись звезды сериала "Корона" Оливия Колман и Эмма Коррин, актер Джейми Белл и супермодель Джиджи Хадид.



Элла уже имеет опыт работы на подиуме

Парижский показ Miu Miu не стал для дочери Джона Траволты первым опытом модельной индустрии. В 2022 году она дебютировала на подиуме во время Нью-Йоркской недели моды, приняв участие в показе Karl Lagerfeld в рамках капсульной коллекции Cara Loves Karl.

Тогда ее отец публично приветствовал дочь с дебютом. Джон Траволта опубликовал ее фото в Instagram и написал, как гордится ею.



Помимо модельной карьеры, Элла занимается музыкой и актерством. В 2022 году она выпустила свой дебютный сингл "Dizzy", а затем продолжила работу над музыкой.

Совместные выходы Эллы и Джона Траволты

В 2026 году отец и дочь вместе появились на Каннском кинофестивале. Они посетили премьеру французского психологического триллера "Karma", в котором сыграла Марион Котияр.

Для выхода на красную дорожку Джон Траволта выбрал черный костюм-тройку, белую рубашку, галстук, очки и кремовый берет. Элла появилась в черном бархатном платье без рукавов, остроносых туфлях и украшениях Chopard.

Также они работали вместе над фильмом "Propeller One-Way Night Coach" – режиссерским дебютом Джона Траволты. Лента является экранизацией одноименной книги актера, написанной и проиллюстрированной в 1997 году, а Элла сыграла в картине.