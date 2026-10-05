У в'єтнамках та стильному жакеті: донька Джона Траволти дебютувала на Тижні моди в Парижі

26-річна акторка та співачка Елла Блю Траволта взяла участь у показі Miu Miu. Для дівчини це перший вихід на подіум в межах Тижня моди в Парижі.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Елла Блю Траволта вийшла на подіум Miu Miu

Показ відбувся 4 жовтня. Елла з'явилася на подіумі в сорочці з принтом, поверх якої одягла темно-зелений жакет.

Образ доповнили темно-сині штани із червоною смугою та в'єтнамки. Волосся вона зібрала назад.

Разом з Еллою по подіумі пройшлися зірки серіалу "Корона" Олівія Колман та Емма Коррін, актор Джеймі Белл і супермодель Джіджі Гадід.



Елла вже має досвід роботи на подіумі

Паризький показ Miu Miu не став для доньки Джона Траволти першим досвідом у модельній індустрії. У 2022 році вона дебютувала на подіумі під час Нью-Йоркського тижня моди, взявши участь у показі Karl Lagerfeld у межах капсульної колекції Cara Loves Karl.

Тоді її батько публічно привітав доньку з дебютом. Джон опублікував її фото в Instagram і написав, як пишається нею.

Окрім модельної кар'єри, Елла займається музикою та акторством. У 2022 році вона випустила свій дебютний сингл "Dizzy", а згодом продовжила роботу над музикою.

Спільні виходи Елли та Джона Траволти

У 2026 році батько та донька разом з'явилися на Каннському кінофестивалі. Вони відвідали прем'єру французького психологічного трилера "Karma", у якому зіграла Маріон Котіяр.

Для виходу на червону доріжку Джон Траволта обрав чорний костюм-трійку, білу сорочку, краватку, окуляри та кремовий берет. Елла з'явилася в чорній оксамитовій сукні без рукавів, гостроносих туфлях і прикрасах Chopard.

Також вони працювали разом над фільмом "Propeller One-Way Night Coach" - режисерським дебютом Джона Траволти. Стрічка є екранізацією однойменної книги актора, яку він написав та проілюстрував у 1997 році, а Елла зіграла в картині.