TARABAROVA випустила нову пісню та знялася у фільмі "S Миколай та загублений лист"

Українська співачка TARABAROVA представила пісню "На Миколая", яка стала офіційним саундтреком до сімейного фільму "S Миколай та загублений лист". Wave RBC.UA повідомляє, що напередодні виходу стрічки в прокат артистка також випустила кліп на композицію, авторкою слів і музики до якої стала сама.

Що розповіла співачка

За словами Світлани Тарабарової, на створення пісні її надихнули атмосфера свята Миколая, дитяче передчуття дива та родинні традиції. Через музику співачка хотіла нагадати, що справжня магія свята полягає не лише в подарунках, а й у любові, турботі та добрих вчинках.

"Миколай - це не лише про подарунки. Це про добро, яке ми можемо дарувати одне одному. І, можливо, для когось саме ти станеш тим самим Миколаєм", - поділилася виконавиця.

Світлана Тарабарова (фото надано пресслужбою)

Кліп на пісню знімали безпосередньо на майданчику фільму, а його сюжет інтегрували в історію стрічки.

TARABAROVA також з'явилася у фінальній сцені картини, зйомки якої відбувалися на території парку-пам'ятки "Межигір'я". Цей епізод став одним із важливих моментів сімейної історії.

Світлана Тарабарова (фото надано пресслужбою)

Пісня передає настрій свята

Композиція "На Миколая" передає настрій зимового свята, родинного затишку та віри в маленькі й великі дива. Співачка сподівається, що пісня стане частиною святкових традицій слухачів - приводом зібратися разом, обійняти близьких і нагадати одне одному про важливість доброти.

Пісня вже доступна на основних музичних платформах.

Про що фільм "S Миколай та загублений лист"

Події сімейної стрічки розгортаються напередодні свята Миколая в карпатському готелі, де Святий Миколай разом із помічниками готується здійснювати дитячі бажання.

Однак одного дня вони знаходять лист, який понад 30 років залишався непрочитаним. Його написав хлопчик Боря з дитячого будинку, мрія якого так і не здійснилася.

За цей час дитина виросла і втратила віру в дива. Тепер Борис - заможний інвестор, який не вірить у любов і родинні цінності. А разом із його вірою в добро починає слабшати й чарівна сила Святого Миколая.

"S Миколай та загублений лист" (фото надано пресслужбою)

Після випадкової аварії чоловік починає бачити дев'ятирічного хлопчика - самого себе в дитинстві. Щоб урятувати магію свята, Борису доведеться повернутися до своєї давньої мрії та здійснити її до Дня святого Миколая.

Режисером-постановником фільму став Олександр Кирієнко, відомий за стрічкою "Вартові Різдва", оператором-постановником - Костянтин Пономарьов, який працював над "Конотопською відьмою".

"S Миколай та загублений лист" (фото надано пресслужбою)

У фільмі зіграли Віктор Жданов, Артемій Єгоров, Олександр Швець, Тетяна Малкова, Ірина Кудашова, Іван Бліндар, Ірина Сопонару, Михайло Кукуюк, Олена Хохлаткіна та інші українські актори.

Прем'єра фільму "S Миколай та загублений лист" у національному прокаті запланована на 19 листопада 2026 року.