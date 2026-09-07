Трамп показал новую форму Космических сил США, вдохновленную фильмом "Звездный десант"
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Стиль

Трамп показал новую форму Космических сил США, вдохновленную фильмом "Звездный десант"

Одни пользователи назвали дизайн формы элегантным и футуристическим, в то время как другие прибегли к критике

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Дата: 07 сентября 2026

Президент США Дональд Трамп представил новый дизайн военной формы для Космических сил США. По замыслу ее создали с отсылкой к культовому научно-фантастическому фильму "Звездный десант" 1997 года.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Что известно о новой форме Космических сил США

Трамп опубликовал макет нового комплекта формы, выполненного преимущественно в черном и сером цветах, в своей соцсети Truth Social. Дизайн строгий военный вид и, по замыслу, подчеркивает специфику службы в космическом домене.

В публикации отмечается, что форма была "вдохновлена дисциплиной формы Звездного десанта", но в то же время ее модернизировали для военнослужащих, отвечающих за космическое пространство.


Реакция сети

Необычный дизайн сразу вызвал разную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи обратили внимание не только на сходство с героями "Звездного десанта", но и на то, что форма напоминает костюмы офицеров Империи по франшизе "Звездные войны".

  • "Это форма офицера Империи из "Звездных войн".
  • "Это просто отличный костюм. Многие поступили бы в эти Космические силы только ради того, чтобы носить ее".
  • "Вау, форма просто прекрасна! Это намек на "Империя наносит ответный удар" с "Звездных войн" или на "Звездный путь"?
  • "В общем, очень похожа на форму офицера Имперской армии из "Звездных войн".
  • "Намек на фашизм уже даже не скрыт".
  • "Дизайн формы стильный, футуристический и полностью соответствует стилю аэрокосмических сил".
  • "Это уже откровенно плохо".

Что известно о "Звездном десанте"

"Звездный десант" - научно-фантастический фильм режиссера Пола Верховена, вышедший в 1997 году. Лента основана на одноименном романе Роберта Гайнлайна и рассказывает о будущем, в котором человечество ведет межзвездную войну с гигантскими существами, похожими на насекомых.

Главные роли в фильме исполнили Каспер Ван Дин и Нил Патрик Гаррис.

При этом сам Верховен неоднократно отмечал сатирический характер картины. По замыслу режиссера, "Звездный десант" должен был высмеивать идею так называемой "фашистской утопии".

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