Трамп показал новую форму Космических сил США, вдохновленную фильмом "Звездный десант"

Одни пользователи назвали дизайн формы элегантным и футуристическим, в то время как другие прибегли к критике
Президент США Дональд Трамп представил новый дизайн военной формы для Космических сил США. По замыслу ее создали с отсылкой к культовому научно-фантастическому фильму "Звездный десант" 1997 года.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Трамп опубликовал макет нового комплекта формы, выполненного преимущественно в черном и сером цветах, в своей соцсети Truth Social. Дизайн строгий военный вид и, по замыслу, подчеркивает специфику службы в космическом домене.
В публикации отмечается, что форма была "вдохновлена дисциплиной формы Звездного десанта", но в то же время ее модернизировали для военнослужащих, отвечающих за космическое пространство.
TRUMP: Posts image of next-generation United States Space Force service dress uniform pic.twitter.com/LjTnP1A1EQ— Trump Truths (@trumptruthsbot) September 6, 2026
Необычный дизайн сразу вызвал разную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи обратили внимание не только на сходство с героями "Звездного десанта", но и на то, что форма напоминает костюмы офицеров Империи по франшизе "Звездные войны".
"Звездный десант" - научно-фантастический фильм режиссера Пола Верховена, вышедший в 1997 году. Лента основана на одноименном романе Роберта Гайнлайна и рассказывает о будущем, в котором человечество ведет межзвездную войну с гигантскими существами, похожими на насекомых.
Главные роли в фильме исполнили Каспер Ван Дин и Нил Патрик Гаррис.
При этом сам Верховен неоднократно отмечал сатирический характер картины. По замыслу режиссера, "Звездный десант" должен был высмеивать идею так называемой "фашистской утопии".