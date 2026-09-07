Трамп показав нову форму Космічних сил США, натхненну фільмом "Зоряний десант"

Одні користувачі назвали дизайн форми елегантним та футуристичним, тоді як інші вдалися до критики
Президент США Дональд Трамп презентував новий дизайн військової форми для Космічних сил США. За задумом, її створили з відсиланням до культового науково-фантастичного фільму "Зоряний десант" 1997 року.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Трамп опублікував макет нового комплекту форми, виконаного переважно у чорному та сірому кольорах, у своїй соцмережі Truth Social. Дизайн має строгий військовий вигляд і, за задумом, підкреслює специфіку служби у космічному домені.
У публікації зазначається, що форма була "натхненна дисципліною форми Зоряного десанту", але водночас її модернізували для військовослужбовців, які відповідають за космічний простір.
TRUMP: Posts image of next-generation United States Space Force service dress uniform pic.twitter.com/LjTnP1A1EQ— Trump Truths (@trumptruthsbot) September 6, 2026
Незвичний дизайн одразу викликав різну реакцію в соцмережах. Деякі користувачі звернули увагу не лише на схожість із героями "Зоряного десанту", а й на те, що форма нагадує костюми офіцерів Імперії з франшизи "Зоряні війни".
"Зоряний десант" - науково-фантастичний фільм режисера Пола Верховена, який вийшов у 1997 році. Стрічка заснована на однойменному романі Роберта Гайнлайна та розповідає про майбутнє, в якому людство веде міжзоряну війну з гігантськими істотами, схожими на комах.
Головні ролі у фільмі виконали Каспер Ван Дін та Ніл Патрік Гарріс.
При цьому сам Верховен неодноразово наголошував на сатиричному характері картини. За задумом режисера, "Зоряний десант" мав висміювати ідею так званої "фашистської утопії".