Селена Гомес попозировала в платье украинского бренда и дала важный совет

Селена Гомес стала героиней новой обложки журнала People и получила Beauty Impact Award 2026. Для фотосессии певица и актриса одел платье украинского бренда Lever Couture.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Селена Гомес в платье украинского бренда

Для съемки артистка выбрала молочно-белое платье Lever Couture, созданное дизайнером Лесей Верлингьери. Наряд отличается объемной фактурой и перьевым декором. Пышный силуэт и деликатная текстура материала создали легкий и романтичный образ.

Украинский бренд был основан в 2010. Верлингьери родом из Одессы, выросла в Германии, а ныне живет и работает в Лос-Анджелесе.

Среди знаменитостей, выбиравших наряды Lever Couture, - Леди Гага, Милла Йовович, Аня Тейлор-Джой и другие.

В фотосессии звезда также позировала в других образах, в частности, в ярком желтом тренче LaQuan Smith и красном костюме.

За стиль Селены отвечали Эрин Волш и Ольга Ревуцкая. Авторкой снимком стала Leeor Wild.

За что Селена Гомес получила Beauty Impact Award

Это новая награда, которой журнал отметил вклад певицы в бьюти-индустрию и ее работу в сфере ментального здоровья.

Как известно, Гомес является основательницей косметического бренда Rare Beauty и Rare Impact Fund. По данным People, фонд привлек более 30 миллионов долларов в поддержку организаций, работающих в сфере ментального здоровья молодежи в пяти континентах.

В интервью артистка также дала совет людям, которые чувствуют себя одинокими из-за проблем с ментальным здоровьем.

"Я бы сказала людям: держитесь и помните, что быть несовершенным - это нормально. Нормально испытывать все эти эмоции, даже если они кажутся запутанными или непонятными. И я не хочу, чтобы люди думали, что так будет всегда, будто сегодняшний день - это конец всего. Это не так. У нас есть завтра", - поделилась завтра.