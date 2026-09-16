Селена Гомес попозувала у сукні українського бренду та дала важливу пораду

Голлівудська зірка стала володаркою нагороди, присвяченої впливу у сфері краси
Селена Гомес стала героїнею нової обкладинки журналу People та отримала Beauty Impact Award 2026. Для фотосесії співачка й акторка одягнула сукню українського бренду Lever Couture.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People.
Для знімання артистка обрала молочно-білу сукню Lever Couture, створену дизайнеркою Лесею Верлінг'єрі. Наряд вирізняється об'ємною фактурою та пір'яним оздобленням. Пишний силует і делікатна текстура матеріалу створили легкий та романтичний образ.
Український бренд було засновано у 2010 році. Верлінг’єрі родом з Одеси, виросла в Німеччині, а зараз живе й працює в Лос-Анджелесі.
Серед знаменитостей, які обирали вбрання Lever Couture, - Леді Гага, Мілла Йовович, Аня Тейлор-Джой та інші.
У фотосесії зірка також позувала в інших образах, зокрема в яскравому жовтому тренчі LaQuan Smith та червоному костюмі.
За стиль Селени відповідали Ерін Волш та Ольга Ревуцька. Авторкою знімків стала Leeor Wild.
Це нова нагорода, якою журнал відзначив внесок співачки у б'юті-індустрію та її роботу у сфері ментального здоров'я.
Як відомо, Гомес є засновницею косметичного бренду Rare Beauty та Rare Impact Fund. За даними People, фонд залучив понад 30 мільйонів доларів на підтримку організацій, що працюють у сфері ментального здоров'я молоді у п'яти континентах.
В інтерв'ю артистка також дала пораду людям, які почуваються самотніми через проблеми з ментальним здоров'ям.
"Я б сказала людям: тримайтеся і пам'ятайте, що бути недосконалим - це нормально. Нормально відчувати всі ці емоції, навіть якщо вони здаються заплутаними чи незрозумілими. І я не хочу, щоб люди думали, ніби так буде завжди, ніби сьогоднішній день - це кінець усього. Це не так. У нас є завтра", - поділилася вона.