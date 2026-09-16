Селена Гомес попозувала у сукні українського бренду та дала важливу пораду

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Селена Гомес у сукні українського бренду

Для знімання артистка обрала молочно-білу сукню Lever Couture, створену дизайнеркою Лесею Верлінг'єрі. Наряд вирізняється об'ємною фактурою та пір'яним оздобленням. Пишний силует і делікатна текстура матеріалу створили легкий та романтичний образ.

Український бренд було засновано у 2010 році. Верлінг’єрі родом з Одеси, виросла в Німеччині, а зараз живе й працює в Лос-Анджелесі.

Серед знаменитостей, які обирали вбрання Lever Couture, - Леді Гага, Мілла Йовович, Аня Тейлор-Джой та інші.

У фотосесії зірка також позувала в інших образах, зокрема в яскравому жовтому тренчі LaQuan Smith та червоному костюмі.

За стиль Селени відповідали Ерін Волш та Ольга Ревуцька. Авторкою знімків стала Leeor Wild.

За що Селена Гомес отримала Beauty Impact Award

Це нова нагорода, якою журнал відзначив внесок співачки у б'юті-індустрію та її роботу у сфері ментального здоров'я.

Як відомо, Гомес є засновницею косметичного бренду Rare Beauty та Rare Impact Fund. За даними People, фонд залучив понад 30 мільйонів доларів на підтримку організацій, що працюють у сфері ментального здоров'я молоді у п'яти континентах.

В інтерв'ю артистка також дала пораду людям, які почуваються самотніми через проблеми з ментальним здоров'ям.

"Я б сказала людям: тримайтеся і пам'ятайте, що бути недосконалим - це нормально. Нормально відчувати всі ці емоції, навіть якщо вони здаються заплутаними чи незрозумілими. І я не хочу, щоб люди думали, ніби так буде завжди, ніби сьогоднішній день - це кінець усього. Це не так. У нас є завтра", - поділилася вона.