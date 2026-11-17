Ювелирный дом Cartier представил праздничную кампанию, главными героями которой стали миниатюрные пантеры. Wave RBC.UA сообщает, что на этот раз культовые животные бренда отправляются в волшебное ночное путешествие по крышам мировых столиц, чтобы принести праздничное настроение накануне Рождества.

О чем новая кампания

Кампания получила название A Magical Night in 13 Paix. Она отсылает в адрес 13 rue de la Paix в Париже - места, где расположена историческая штаб-квартира Cartier.

Маленькие пантеры покидают здание с наступлением темноты и отправляются на крыши Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Их миссия - доставить подарки и поделиться магией праздника с жителями городов.

На протяжении путешествия пантеры скользят по крышам, играют со снежками и любуются узнаваемыми городскими пейзажами - Эйфелевой башней, Биг-Беном и небоскребами Нью-Йорка.

Все это происходит в атмосфере сказочной ночи, когда маленькие герои превращаются в своеобразных помощников Санта-Клауса.

Главный символ Cartier

Образ пантеры уже более века остается одним из главных символов Cartier. В праздничной рекламе бренд показывает его с более игривой и нежной стороны, сохраняя характерную эстетику ювелирного дома.

Кампания сочетает анимационную сказочность, парижскую атмосферу и рождественскую магию, а ее главные герои добавляют традиционной истории о роскоши немного юмора и непосредственности.