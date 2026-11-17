Ювелірний дім Cartier представив святкову кампанію, головними героями якої стали мініатюрні пантери. Wave RBC.UA повідомляє, що цього разу культові тварини бренду вирушають у чарівну нічну подорож дахами світових столиць, щоб принести святковий настрій напередодні Різдва.

Про що нова кампанія

Кампанія отримала назву A Magical Night in 13 Paix. Вона відсилає до адреси 13 rue de la Paix у Парижі - місця, де розташована історична штаб-квартира Cartier.

Маленькі пантери залишають будівлю з настанням темряви та вирушають на дахи Парижа, Лондона й Нью-Йорка. Їхня місія - доставити подарунки та поділитися магією свята з мешканцями міст.

Упродовж подорожі пантери ковзають дахами, граються зі сніжками та милуються впізнаваними міськими краєвидами - Ейфелевою вежею, Біг-Беном і хмарочосами Нью-Йорка.

Усе це відбувається в атмосфері казкової ночі, коли маленькі герої перетворюються на своєрідних помічників Санта-Клауса.

Головний символ Cartier

Образ пантери вже понад століття залишається одним із головних символів Cartier. У святковій рекламі бренд показує його з більш грайливого й ніжного боку, зберігаючи водночас характерну естетику ювелірного дому.

Кампанія поєднує анімаційну казковість, паризьку атмосферу та різдвяну магію, а її головні герої додають традиційній історії про розкіш трохи гумору й безпосередності.