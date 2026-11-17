Накидка Маккенни Грейс раскрывалась, как крылья, а на плече Уитни Пик появилась белая птица
16 ноября в нью-йоркском зале Alice Tully Hall состоялась мировая премьера фильма "Голодные игры: Рассвет перед Жатвами". На дорожке встретились звезды оригинальной саги и новый актерский состав. Эль Феннинг и Элизабет Бэнкс, сыгравшие Эффи Тринкет в разных частях франшизы, обыграли стиль героини в своих образах.
Wave RBC.UA собрало 13 образов с премьеры.
Сара Бертон создала для Феннинг платье Givenchy в духе ее героини Эффи Тринкет.
Корсет украсили пудреницами и зеркальцами, а юбку сшили из тюля цвета шампанского.
Еще одну пудреницу и розовый цветок закрепили на парике со светлыми кудрями.
Исполнительница роли Эффи в оригинальной саге появилась у Christian Siriano. Короткий черный бархатный жакет с выразительными плечами она соединила с пышной цветочной юбкой с корсетной шнуровкой спереди.
Тонкие черные перья головного убора обрамляли лицо.
Лоуренс вышла в черном шелковом пальто Dior, стилизованном как платье. Белый пушистый воротник обрамлял вырез, а цветочная вышивка тянулась от талии к длинному шлейфу. Высокий разрез открывал черные босоножки.
Гатчерсон, сыгравший Питу Мелларка, выбрал для премьеры черный костюм со свободными брюками, рубашку и галстук в тон и массивные туфли.
Кобальтовое платье Pamella Roland сшили из органзы, а на драпированном лифе выложили кристаллами сойку-перепевницу.
Когда Грейс разводила руки, ее перья накидка раскрывалась, как крылья.
Пик позировала в темно-синем бархатном платье Robert Wun с асимметричным лифом и широкой юбкой в складках.
Над одним плечом возвышалась белая фигурка птицы с расправленными крыльями.
Зеглер, сыгравшая Люси Грей Берд в предыдущем приквеле, вышла в изумрудном платье Zuhair Murad без бретелей.
Узкий силуэт переходил в широкий шлейф, а вдоль края лифа шла черная отделка. К платью актриса подобрала блестящее колье.
Клоуз выбрала черную одежду Matières Fécales с корсетным лифом и прозрачными кружевными рукавами.
Пышная многослойная юбка спадала в шлейф, а из-под подола была видна массивная черная обувь.
Портер соединил белый асимметричный жакет с плиссированной мини-юбкой и белым головным убором.
На фоне монохромной одежды выделялись серебристые туфли на платформе.
Апатоу позировала в нежно-персиковом платье Erdem. Глубокий вырез и приталенный лиф украсили серебристыми цветочными деталями, а объемную юбку украсили светлыми перьями.
Рюдинг пришел в винном бархатном костюме с широкими брюками и жакетом с воротником-стойкой.
На жакете выделялись круглые украшения разных размеров и красный цветок у плеча.
Звезда первого фильма выбрала платье Zimmermann без бретелек. Голубые и зеленые цветы разошлись по светлому шифону, а поверх длинной юбки спадал асимметричный слой ткани.
Макгрегор вышла в золотистом комплекте из короткого топа и длинной юбки. Объемные складки на плечах напоминали бант, а юбку с широким белым поясом украсили вертикальными рядами стразов. Волосы заплели в косу набок, а ко наряду подобрали темно-красную помаду и зеленый маникюр.
Лента рассказывает о 16-летнем Геймитче Эбернете, который попадает на арену 50-х Голодных игр. Молодого Геймитча сыграл Джозеф Зада. В украинских кинотеатрах фильм выйдет 19 ноября .