Пуховики с надписью RUSSIA: Виткофф и Кушнер получили подарки во время визита к Путину

Спецпредставителям президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру подарили в Кремле пуховики с надписью RUSSIA и символикой страны-агрессора. Такую одежду носил представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев во время их встречи.

Как передает Wave RBC.UA, об этом сообщили российские СМИ.

Какие куртки получили Виткофф и Кушнер

Во время встречи в РФ Виткофф обратил внимание на куртку, в которой находился представитель Путина Дмитриев в московском аэропорту Внуково.

Тот пришел на встречу в белом пуховике с надписью RUSSIA, которая стилизована под одежду олимпийской сборной.



По данным российских медиа, американские спецпосланники получили похожие куртки в подарок. На них также размещен герб РФ.

Позже в сети начали появляться фото, на котором спецпосланники США позируют с этими подарками. Пользователи раскритиковали американских переговорщиков.

Виткофф и Кушнер получили подарок во время визита в РФ (скриншот)

Что известно о переговорах

Напомним, 12 ноября Виткофф и Кушнер встретились с Путиным. Темой стали результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

После этого они должны были отправиться в Дублин и там встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он прибыл туда для участия в саммите Европейского политического сообщества.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина - США - Россия. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. В то же время, по данным источников РБК-Украина, РФ отказалась говорить о прекращении огня.