Пуховики з написом RUSSIA: Віткофф та Кушнер отримали подарунки під час візиту до Путіна

Спецпредставники Трампа поїхали з РФ не з пустими руками
Спецпредставникам президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру подарували в Кремлі пуховики з написом RUSSIA та символікою країни-агресора. Такий одяг носив представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв під час їхньої зустрічі.
Як передає Wave RBC.UA, про це повідомили російські ЗМІ.
Під час зустрічі в РФ Віткофф звернув увагу на курту, в якій був представник Путіна Дмітрієв в московському аеропорту Внуково.
Той прийшов на зустріч у білому пуховику з написом RUSSIA, який стилізований під одяг олімпійської збірної.
За даними російських медіа, американські спецпосланці отримали схожі куртки у подарунок. На них також розміщений герб РФ.
Згодом в мережі почали з'являтися фото, на якому спецпосланці США позують з цими подарунками. Користувачі розкритикували американських перемовників.
Нагадаємо, 12 листопада Віткофф та Кушнер зустрілись з Путіним. Темою стали результати тристоронніх перемовин в Абу-Дабі.
Після цього вони мали вирушити до Дубліна й там зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він прибув туди для участі в саміті Європейської політичної спільноти.
11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори у форматі Україна - США - Росія. За їхніми підсумками сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Водночас, за даними джерел РБК-Україна, РФ відмовилася говорити про припинення вогню.