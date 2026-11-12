Пуховики з написом RUSSIA: Віткофф та Кушнер отримали подарунки під час візиту до Путіна
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Пуховики з написом RUSSIA: Віткофф та Кушнер отримали подарунки під час візиту до Путіна

Спецпредставники Трампа поїхали з РФ не з пустими руками

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Віткофф та Кушнер (фото: Getty Images)
Дата: 12 листопада 2026

Спецпредставникам президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру подарували в Кремлі пуховики з написом RUSSIA та символікою країни-агресора. Такий одяг носив представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв під час їхньої зустрічі.

Як передає Wave RBC.UA, про це повідомили російські ЗМІ.

Які куртки отримали Віткофф та Кушнер

Під час зустрічі в РФ Віткофф звернув увагу на курту, в якій був представник Путіна Дмітрієв в московському аеропорту Внуково.

Той прийшов на зустріч у білому пуховику з написом RUSSIA, який стилізований під одяг олімпійської збірної.


За даними російських медіа, американські спецпосланці отримали схожі куртки у подарунок. На них також розміщений герб РФ.

Згодом в мережі почали з'являтися фото, на якому спецпосланці США позують з цими подарунками. Користувачі розкритикували американських перемовників.

Пуховики з написом RUSSIA: Віткофф та Кушнер отримали подарунки під час візиту до Путіна
Віткофф та Кушнер отримали подарунок під час візиту до РФ (скриншот)

Що відомо про перемовини

Нагадаємо, 12 листопада Віткофф та Кушнер зустрілись з Путіним. Темою стали результати тристоронніх перемовин в Абу-Дабі.

Після цього вони мали вирушити до Дубліна й там зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Він прибув туди для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

11 листопада в Абу-Дабі завершилися дводенні переговори у форматі Україна - США - Росія. За їхніми підсумками сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Водночас, за даними джерел РБК-Україна, РФ відмовилася говорити про припинення вогню.

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