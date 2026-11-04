После тяжелой потери брата: Кая Гербер стала лицом коллаборации JW Anderson и UGG

25-летняя модель Кая Гербера, дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, появилась в новой рекламной кампании JW Anderson x UGG. Кадры обнародовали спустя примерно полтора месяца после смерти ее старшего брата Пресли Гербера.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram JW Anderson.

Кайя Гербер в новой кампании JW Anderson x UGG

Вместе с Каей героем кампании стал музыкант Дэв Гайнс. Над кадрами работали фотографии Таня и Женя Постернак, а за стилизацию отвечал Бенджамин Бруно.

Съемку построили вокруг домашних сцен и обычных ритуалов. Модель и музыкант позировали в вещах из коллекции JW Anderson: трикотажи с ромбами, кожаных куртках и джинсах с извращенными швами.

В коллаборации объединили замшу и овчину, характерные для UGG, с деталями лоферов. В нее вошли ботинки Loafer Boot и модель Loafer на основе UGG Tasman.

Что известно о смерти Пресли Гербера

Пресли Гербер скончался 20 сентября 2026 года в возрасте 27 лет. Эту информацию подтвердила судебно-медицинская служба округа Лос-Анджелес.

18 октября Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер и Кая обнародовали совместное обращение.

Они рассказали о боли утраты и поблагодарили за любовь и поддержку.

Кая также посвятила брату отдельное сообщение, в котором вспомнила их близость и назвала его своим лучшим другом и защитником.

"Ты знаешь, как я любила быть твоей сестрой", – написала модель.

Пресли, как и мать и сестра, работал в модельной индустрии. Он начал карьеру подростком, снимался для Calvin Klein и выходил на подиум Moschino.