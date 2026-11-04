Після важкої втрати брата: Кая Гербер стала обличчям колаборації JW Anderson та UGG

У новій зйомці модель позувала разом із музикантом Девом Гайнсом
25-річна модель Кая Гербер, донька Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера, з’явилася в новій рекламній кампанії JW Anderson x UGG. Кадри оприлюднили приблизно через півтора місяця після смерті її старшого брата Преслі Гербера.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram JW Anderson.
Разом із Каєю героєм кампанії став музикант Дев Гайнс. Над кадрами працювали фотографки Таня та Женя Постернак, а за стилізацію відповідав Бенджамін Бруно.
Зйомку побудували навколо домашніх сцен і повсякденних ритуалів. Модель та музикант позували в речах із колекції JW Anderson: трикотажі з ромбами, шкіряних куртках і джинсах із перекрученими швами.
У колаборації поєднали замшу й овчину, характерні для UGG, із деталями лоферів. До неї увійшли черевики Loafer Boot та модель Loafer на основі UGG Tasman.
Преслі Гербер помер 20 вересня 2026 року у віці 27 років. Цю інформацію підтвердила судово-медична служба округу Лос-Анджелес.
18 жовтня Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер і Кая оприлюднили спільне звернення.
Вони розповіли про біль утрати та подякували за любов і підтримку.
Кая також присвятила братові окремий допис, у якому згадала їхню близькість і назвала його своїм найкращим другом та захисником.
"Ти знаєш, як я любила бути твоєю сестрою", - написала модель.
Преслі, як і його мати та сестра, працював у модельній індустрії. Він розпочав кар’єру підлітком, знімався для Calvin Klein і виходив на подіум Moschino.