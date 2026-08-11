Наталка Денисенко показала фото со свадьбы: разбираем образы невесты

Украинская актриса Наталка Денисенко показала кадры с роскошной свадьбы со своим избранником Юрием Ярошенко. За время празднования звезда успела продемонстрировать несколько эффектных образов.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram актрисы.

Какой была свадьба Денисенко и Ярошенко

Актриса во второй раз вышла замуж 8 августа, после чего сменила фамилию в соцсетях. Праздник длился три дня, а среди гостей были как близкие, так и звездные друзья.

"Празднование свадьбы растянулось на 3 дня, но это было что-то невероятное. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник", - поделилась впечатлениями звезда.

На кадрах влюбленные не скрывают эмоций - нежно обнимаются и целуются, позируя среди роскошного белого декора, цветочных композиций и праздничных спецэффектов.

На одном из фото можно увидеть, как Юрий не сдерживает чувства во время речи любимой.

Какой была свадьба Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Свадебные образы невесты

Для особого дня актриса подготовила сразу несколько нарядов. Каждый из них отличался по настроению и стилистике - от классического платья невесты до более смелого и игривого наряда для вечеринки.

На главной церемонии у воды она предстала в белом приталенном платье с пышной юбкой. Традиционный образ дополнили длинная фата, жемчужные бусы и букет из белых роз.

Наталка Денисенко в образе невесты (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Для вечерней части празднования актриса выбрала совсем другое настроение - короткое платье с бахромой. Игривый наряд отлично соответствовал атмосфере вечеринки и позволял свободно танцевать. Судя по описанию в посте звезды, оба наряда принадлежит бренду KATY CORSO.

Денисенко в мини-платье (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Также звезда поразила гостей кружевным нарядом "Голубка" от бренда DARKA, который дополнила украшением на голове.

Денисенко в платье "Голубка" (фото: instagram.com/natalka_denisenko)