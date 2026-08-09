Наталка Денисенко во второй раз вышла замуж: как выглядят обручальные кольца молодоженов

Актриса Наталка Денисенко официально стала женой бизнесмена и манекенщика Юрия Савранского, который недавно изменил фамилию на Ярошенко. На первом свадебном фото можно увидеть обручальные кольца пары.

Что известно о свадьбе актрисы, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко поженились

8 августа 2026 года стало особенным днем для актрисы и бизнесмена. Мужчина опубликовал в своих соцсетях кадр, на котором сообщил о свадьбе.

"08.08 - наш день. Наталка Денисенко теперь Ярошенко", - говорилось в описании.

На фото можно разглядеть обручальные кольца супругов. У Наталки на безымянном пальце - тонкое кольцо и обручальное, а вот ее муж выбрал массивное кольцо в серебристом цвете.

Денисенко вышла замуж за Юрия Ярошенко (скриншот)

Поскольку кадр сделан крупным планом, разглядеть свадебный наряд пары на первом фото невозможно. Видно только праздничную фотозону с признаниями в любви на разных языках.

В то же время со своей стороны актриса подтвердила женитьбу красноречивым жестом в соцсетях. В Instagram она сменила фамилию на Ярошенко.

Денисенко вышла замуж (скриншот)

Возлюбленный Денисенко сменил фамилию перед свадьбой

В конце июля Юрий официально сменил фамилию на Ярошенко. Бизнесмен показал обновленный паспорт и оставил под фото краткую подпись.

"Быть собой!" - отметил он.

Любимый Денисенко изменил фамилию (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Наталка отреагировала на важное изменение в документах любимого и опубликовала его пост в своих сторис.

"Горжусь тобой, Юрий Ярошенко", - написала она.

Сам Ярошенко не стал подробно объяснять причины смены фамилии. Пользователи сети предполагали, что он решил от фамилии бывшей супруги Марлены Савранской. От предыдущих отношений у него двое детей - дочь и сын.

Что известно о помолвке Денисенко и Ярошенко

О новом этапе в отношениях влюбленные объявили 26 июня. Признание состоялось в Турции, у древнего храма Аполлона в Сиде.

На опубликованных тогда кадрах было видно, как Юрий встал на одно колено и попросил Наталью выйти за него замуж. Актриса сказала "да" и показала роскошное кольцо с камнем.

Как Денсенко и Ярошенко обручились (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

От помолвки до свадьбы прошло чуть больше месяца. Для актрисы этот брак стал вторым. Весной 2025 года она официально рассталась с актером Андреем Фединчиком после восьми лет вместе. Бывшие супруги воспитывают сына Андрея.

Ранее Наталья объясняла, что не планирует откладывать женитьбу на Юрия надолго. Причиной тому стало желание сосредоточиться на творчестве, поскольку актриса готовит свой спектакль.