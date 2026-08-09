Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж: як виглядають обручки молодят

Акторка Наталка Денисенко офіційно стала дружиною бізнесмена та манекенника Юрія Савранського, який віднедавна змінив прізвище на Ярошенко. На першому весільному фото можна побачити обручки пари.

Що відомо про весілля акторки, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко одружилися

8 серпня 2026 року стало особливим днем для акторки та бізнесмена. Чоловік опублікував у своїх соцмережах кадр, на якому повідомив про весілля.

"08.08 - наш день. Наталка Денисенко відтепер Ярошенко", - йшлося в описі.

На фото можна розгледіти обручки подружжя. У Наталки на підмізинному пальці - тонка каблучка та заручальна, тоді як її чоловік обрав масивну чоловічу обручку в срібрястому кольорі.

Денисенко вийшла заміж за Юрія Ярошенка (скриншот)

Оскільки кадр зроблений крупним планом, розгледіти весільне вбрання пари на першому фото неможливо. Видно лише святкову фотозону із зізнаннями у коханні різними мовами.

Водночас зі свого боку акторка підтвердила одруження промовистим жестом у соцмережах. В Instagram вона змінила прізвище на Ярошенко.

Денисенко вийшла заміж (скриншот)

Коханий Денисенко змінив прізвище перед весіллям

Наприкінці липня Юрій офіційно змінив прізвище на Ярошенко. Бізнесмен показав оновлений паспорт і залишив під фото короткий підпис.

"Бути собою!" - зазначив він.

Коханий Денисенко змінив прізвище (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Наталка відреагувала на важливу зміну в документах коханого та опублікувала його допис у своїх сториз.

"Пишаюся тобою, Юрію Ярошенку", - написала вона.

Сам Ярошенко не став детально пояснювати причини зміни прізвища. Користувачі мережі припускали, що він вирішив від прізвища колишньої дружини Марлени Савранської. Від попередніх стосунків у нього є двоє дітей - донька та син.

Що відомо про заручини Денисенко та Ярошенка

Про новий етап у стосунках закохані оголосили 26 червня. Освідчення відбулося в Туреччині, біля стародавнього храму Аполлона в Сіде.

На опублікованих тоді кадрах було видно, як Юрій став на одне коліно та попросив Наталку вийти за нього заміж. Акторка сказала "так" і показала розкішну каблучку з каменем.

Як Денисенко та Ярошенко заручилися (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Від заручин до весілля минуло трохи більше місяця. Для акторки цей шлюб став другим. Навесні 2025 року вона офіційно розлучилася з актором Андрієм Федінчиком після восьми років разом. Колишнє подружжя виховує сина Андрія.

Раніше Наталка пояснювала, що не планує відкладати одруження з Юрієм надовго. Причиною тому стало бажання зосередитися на творчості, оскільки акторка готує власну виставу.