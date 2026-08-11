Наталка Денисенко показала фото з весілля: розбираємо образи нареченої

Українська акторка Наталка Денисенко показала кадри з розкішного весілля зі своїм обранцем Юрієм Ярошенком. За час святкування зірка встигла продемонструвати одразу кілька ефектних образів.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram акторки.

Яким було весілля Денисенко та Ярошенка

Акторка вдруге вийшла заміж 8 серпня, після чого змінила прізвище в соцмережах. Свято тривало три дні, а серед гостей були як близькі, так і зіркові друзі.

"Святкування весілля розтягнулося на 3 дні, але це було щось неймовірне. Дякуємо всім, хто розділив з нами це свято", - поділилася враженнями зірка.

На кадрах закохані не приховують емоцій - ніжно обіймаються та цілуються, позуючи серед розкішного білого декору, квіткових композицій і святкових спецефектів.

На одному з фото можна побачити, як Юрій не стримує почуттів під час промови коханої.

Яким було весілля Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Весільні образи нареченої

Для особливого дня акторка підготувала одразу кілька нарядів. Кожен із них відрізнявся за настроєм і стилістикою - від класичної сукні нареченої до більш сміливого та грайливого вбрання для вечірки.

На головній церемонії біля води вона постала в білій приталеній сукні з пишною спідницею. Традиційний образ доповнили довга фата, перлинне намисто та букет із білих троянд.

Наталка Денисенко в образі нареченої (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Для вечірньої частини святкування акторка обрала зовсім інший настрій - коротку сукню з бахромою. Грайливе вбрання чудово відповідало атмосфері вечірки та дозволяло вільно танцювати. Судячи з опису в дописі зірки, обидва наряди належить бренду KATY CORSO.

Денисенко в мінісукні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Також зірка вразила гостей мереживним вбранням "Голубка" від бренду DĀRKA, який доповнила прикрасою на голові.

Денисенко в сукні "Голубка" (фото: instagram.com/natalka_denisenko)