"Нам искренне жалко". Бренд Syndicate снял с продажи футболку с резонансной надписью о войне

Киевский бренд уличной моды Syndicate снял с продажи футболку с надписью "Sorry, It's My First War" ("Извините, это моя первая война") после негативной реакции в соцсетях. Часть пользователей обвинила бренд в монетизации войны, в то время как другие восприняли фразу как проявление самоиронии.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на заявление бренда в Instagram .

Как Syndicate отреагировал на критику

Бренд объяснил, что сначала создавал футболку как часть коллекции SS27 и показа на Ukrainian Fashion Week.

"Она не задумывалась как отдельный коммерческий продукт, а была частью всеобщей истории об опыте жизни в войне, растерянности, черном юморе и нашей реальности", - объяснили там.

Футболка Syndicate с надписью "Sorry, It's My First War" (фото: instagram.com/sndct_kyiv)

После показа команда Syndicate получила многочисленные запросы от людей, желающих приобрести футболку. Именно это послужило причиной решения выпустить ее отдельным дропом.

Бренд отметил, что надпись обсуждали внутри команды и с разными людьми еще до запуска. Они пытались оценить, как фраза может восприниматься вне контекста показа.

"Но даже с этими обсуждениями мы не учли весь спектр возможных реакций. В основе этого решения не было желания сыграть на теме войны или показать легкомысленное отношение к ней", - отметил бренд.

Лицами коллекции стали, в частности, соучредительница YouTube-шоу "Ебаут" Нати Гресько, которая в 2024 году присоединилась к ВСУ, и дизайнер и создательница бренда Ирина Василевская.

Нати Гресько в футболке Syndicate (фото: instagram.com/nati.gresko)

В итоге Syndicate решил снять "Sorry, It's My First War" с продажи.

"Людей много. Опытов много. Контекстов тоже. Сейчас мы видим реакцию, которой не увидели до запуска. За что нам искренне жаль. Мы снимаем "Sorry, It's My First War" с продажи", - заявил бренд.

Как в сети отреагировали на футболку и решение бренда

Часть пользователей раскритиковала Syndicate за монетизацию и романтизацию войны. В то же время были и те, кто воспринял фразу как самоироническое высказывание об опыте жизни в условиях войны и не согласился с критикой.