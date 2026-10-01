"Нам щиро шкода". Бренд Syndicate зняв із продажу футболку з резонансним написом про війну
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"Нам щиро шкода". Бренд Syndicate зняв із продажу футболку з резонансним написом про війну

Принт "Вибачте, це моя перша війна" викликала неоднозначну реакцію серед українців

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Наті Гресько у футболці "Sorry, It's My First War" (фото: instagram.com/nati.gresko)
Дата: 01 жовтня 2026

Київський бренд вуличної моди Syndicate зняв із продажу футболку з написом "Sorry, It's My First War" ("Вибачте, це моя перша війна") після негативної реакції в соцмережах. Частина користувачів звинуватила бренд у монетизації війни, тоді як інші сприйняли фразу як прояв самоіронії.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву бренду в Instagram.

Як Syndicate відреагував на критику

Бренд пояснив, що спочатку створював футболку як частину колекції SS27 та показу на Ukrainian Fashion Week.

"Вона не задумувалася як окремий комерційний продукт, а була частиною загальної історії про досвід життя у війні, розгубленість, чорний гумор і нашу реальність", - пояснили там.

&quot;Нам щиро шкода&quot;. Бренд Syndicate зняв із продажу футболку з резонансним написом про війну
Футболка Syndicate з написом "Sorry, It's My First War" (фото: instagram.com/sndct_kyiv)

Після показу команда Syndicate отримала численні запити від людей, які хотіли придбати футболку. Саме це стало причиною рішення випустити її окремим дропом.

Бренд зазначив, що напис обговорювали всередині команди та з різними людьми ще до запуску. Вони намагалися оцінити, як фраза може сприйматися за межами контексту показу.

"Але навіть з цими обговореннями ми не врахували всього спектра можливих реакцій. В основі цього рішення не було бажання зіграти на темі війни чи показати легковажне ставлення до неї", - зазначив бренд.

Обличчями колекції стали, зокрема, співзасновниця YouTube-шоу "Ебаут" Наті Гресько, яка у 2024 році долучилася до лав ЗСУ, та дизайнерка і творчиня бренду Ірина Василевська.

&quot;Нам щиро шкода&quot;. Бренд Syndicate зняв із продажу футболку з резонансним написом про війну
Наті Гресько у футболці Syndicate (фото: instagram.com/nati.gresko)

Зрештою Syndicate вирішив зняти "Sorry, It's My First War" з продажу.

"Людей багато. Досвідів багато. Контекстів теж. Зараз ми бачимо реакцію, якої не побачили до запуску. За що нам щиро шкода. Ми знімаємо "Sorry, It's My First War" з продажу", - наостановок заявив бренд.

Як в мережі відреагували на футболку та рішення бренду

Частина користувачів розкритикувала Syndicate за монетизацію та романтизацію війни. Водночас були й ті, хто сприйняв фразу як самоіронічне висловлювання про досвід життя в умовах війни та не погодився з критикою.

  • "Це дивно робити зі страшної війни моду… Війна - це страшно. Ніяк не модно".
  • "Вау, монетизація війни… Ми беремо приклад з вестернів, які тягнуть прикол, що може початися Третя світова війна… Там люди помирають, а ви тут сидите й шукаєте способи, як зробити війну "миліше" та “silly".
  • "Зрозуміла ідею, яку закладали у принт, але відчуваю дискомфорт, уявляючи, що вдягаю її... Останні місяці настільки моторошні, що вже не смішно і тому ніяково від цього напису і його "вайбу".
  • "Ставити цінник на будь що по темі цієї війни - це верх цинізму. Якшо ви побачили в цьому сильний корисний меседж - ок, робіть благодійно. Ну і ця класика: ой-ой повибачались і все топ".
  • "Я бойова ветеранка і вважаю напис офігенним".
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