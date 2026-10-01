"Нам щиро шкода". Бренд Syndicate зняв із продажу футболку з резонансним написом про війну

Київський бренд вуличної моди Syndicate зняв із продажу футболку з написом "Sorry, It's My First War" ("Вибачте, це моя перша війна") після негативної реакції в соцмережах. Частина користувачів звинуватила бренд у монетизації війни, тоді як інші сприйняли фразу як прояв самоіронії.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву бренду в Instagram .

Як Syndicate відреагував на критику

Бренд пояснив, що спочатку створював футболку як частину колекції SS27 та показу на Ukrainian Fashion Week.

"Вона не задумувалася як окремий комерційний продукт, а була частиною загальної історії про досвід життя у війні, розгубленість, чорний гумор і нашу реальність", - пояснили там.

Футболка Syndicate з написом "Sorry, It's My First War" (фото: instagram.com/sndct_kyiv)

Після показу команда Syndicate отримала численні запити від людей, які хотіли придбати футболку. Саме це стало причиною рішення випустити її окремим дропом.

Бренд зазначив, що напис обговорювали всередині команди та з різними людьми ще до запуску. Вони намагалися оцінити, як фраза може сприйматися за межами контексту показу.

"Але навіть з цими обговореннями ми не врахували всього спектра можливих реакцій. В основі цього рішення не було бажання зіграти на темі війни чи показати легковажне ставлення до неї", - зазначив бренд.

Обличчями колекції стали, зокрема, співзасновниця YouTube-шоу "Ебаут" Наті Гресько, яка у 2024 році долучилася до лав ЗСУ, та дизайнерка і творчиня бренду Ірина Василевська.

Наті Гресько у футболці Syndicate (фото: instagram.com/nati.gresko)

Зрештою Syndicate вирішив зняти "Sorry, It's My First War" з продажу.

"Людей багато. Досвідів багато. Контекстів теж. Зараз ми бачимо реакцію, якої не побачили до запуску. За що нам щиро шкода. Ми знімаємо "Sorry, It's My First War" з продажу", - наостановок заявив бренд.

Як в мережі відреагували на футболку та рішення бренду

Частина користувачів розкритикувала Syndicate за монетизацію та романтизацію війни. Водночас були й ті, хто сприйняв фразу як самоіронічне висловлювання про досвід життя в умовах війни та не погодився з критикою.