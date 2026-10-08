Мода Панема оказалась в музее: в Париже показали костюмы из "Голодных игр"

В парижском музее Родена открылась выставка, посвящённая моде и визуальной истории франшизы "Голодные игры". В экспозиции представлены оригинальные костюмы из предыдущих фильмов, а также образы из грядущей картины "Голодные игры: Рассвет перед Жатвой".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт франшизы .

Выставка получила название "Элегантность - это власть: история, стиль и сила Панема".

Ее разместили в скульптурном саду музея Родена, превратив простор в своеобразный модный подиум Панема.

Посетители могут вблизи рассмотреть ткани, украшения и сложные конструкции костюмов, которые в фильмах помогают показать контраст между Капитолием и дистриктами.

Отдельную часть экспозиции посвятили новым образам из будущего фильма о 50-х Голодных играх.

Выставка работает только два дня - 7 и 8 октября. Ее открытие приурочили к завершению Недели моды в Париже.

На презентацию пришли исполнители главных ролей в новой ленте Джозеф Зада и Маккенна Грейс.

Мировая премьера фильма "Голодные игры: Рассвет перед Жатвами" запланирована на 20 ноября 2026 года.