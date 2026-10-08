Мода Панема опинилася в музеї: у Парижі показали костюми з "Голодних ігор"

У паризькому музеї Родена відкрилася виставка, присвячена моді та візуальній історії франшизи "Голодні ігри". В експозиції представили оригінальні костюми з попередніх фільмів, а також образи з майбутньої стрічки "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний акаунт франшизи .

Виставка отримала назву "Елегантність - це влада: історія, стиль і сила Панема".

Її розмістили у скульптурному саду музею Родена, перетворивши простір на своєрідний модний подіум Панема.

Відвідувачі можуть зблизька роздивитися тканини, оздоблення та складні конструкції костюмів, які у фільмах допомагають показати контраст між Капітолієм і дистриктами.

Окрему частину експозиції присвятили новим образам із майбутнього фільму про 50-ті Голодні ігри.

Виставка працює лише два дні - 7 та 8 жовтня. Її відкриття приурочили до завершення Тижня моди в Парижі.

На презентацію завітали виконавці головних ролей у новій стрічці Джозеф Зада та Маккенна Грейс.

Світова прем’єра фільму "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами" запланована на 20 листопада 2026 року.